Nam Phi: Bắt giữ các đối tượng kích động bạo lực

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, các cuộc tuần hành phản đối người nhập cư trái phép tại khu vực Soweto và thành phố Durban đã leo thang thành bạo lực, trong đó hơn 20 phương tiện giao thông đã bị phóng hỏa.

Cảnh sát Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng tại cả hai địa bàn nhằm khôi phục trật tự, trong đó có 3 công dân nước ngoài tại Durban và nhiều đối tượng với cáo buộc hôi của tại các cửa hàng ở Soweto.



Trước tình hình trên, Trung tướng Puleng Dimpane, Quyền Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Nam Phi, kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời đề nghị các cộng đồng tạo điều kiện để chính phủ giải quyết những lo ngại liên quan đến người xin tị nạn thông qua các quy trình pháp lý và hiến pháp hiện hành.

Bà Dimpane cảnh báo bạo lực không thể giải quyết những vấn đề hiện nay; các hành vi đe dọa, phá hoại tài sản và tấn công người khác chỉ đe dọa tính mạng người dân và gây thêm khó khăn cho cộng đồng.



Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Nam Phi cũng khẳng định cơ quan chức năng không tìm cách ngăn cản người dân bày tỏ những mối quan ngại chính đáng, nhưng sẽ hành động quyết liệt để đảm bảo các cuộc biểu tình diễn ra trong khuôn khổ pháp luật. Trách nhiệm cao nhất của lực lượng an ninh là bảo vệ tính mạng, tài sản, duy trì luật pháp, trật tự và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.



Hiện tại, lãnh đạo cảnh sát các tỉnh cũng đã họp khẩn cấp để đánh giá tình hình. Tại điểm nóng KwaZulu-Natal, Trung tướng Nhlanhla Mkhwanazi đã nhận nhiệm vụ điều phối hoạt động ứng phó và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Cơ quan cảnh sát Nam Phi tái khẳng định những cá nhân lợi dụng biểu tình như một cơ hội để thực hiện các hành vi phạm tội sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.



Các vụ bạo lực mới nhất tại Soweto và Durban tiếp tục bộc lộ những lỗ hổng an ninh tại Nam Phi, đồng thời cho thấy nhu cầu cấp thiết phải triển khai các biện pháp đồng bộ để giải quyết căn nguyên tội phạm.

Chính phủ nước này đang thúc đẩy thành lập các Hội đồng Phòng chống Tội phạm Đa bên tại những điểm nóng như tỉnh KwaZulu-Natal, kết hợp cải thiện sinh kế với siết chặt quản lý biên giới./.

Nam Phi siết chặt an ninh cho hội nghị thượng đỉnh khu vực Hội nghị Thượng đỉnh SADC lần này dự kiến có sự tham dự của hơn 10 nhà lãnh đạo các quốc gia. Đây là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất trong năm của khu vực.

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