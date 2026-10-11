Không kích bằng UAV khiến 41 dân thường thiệt mạng ở Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại bang Blue Nile của Sudan, gần biên giới với Ethiopia, đã khiến 41 dân thường thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.



Tổ chức Emergency Lawyers đã cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đứng sau vụ tấn công này, diễn ra ngày 9/10 tại khu vực Abu Shandi. Những người sống sót kể rằng sự việc xảy ra gần một địa điểm khai thác vàng thủ công nằm bên ngoài khu trại dành cho người tị nạn.

Tại đây, nhiều phụ nữ và trẻ em gái phải làm việc để kiếm sống, hỗ trợ gia đình trong bối cảnh xung đột khiến các nguồn thu nhập thông thường bị cắt đứt.



Nhà hoạt động địa phương Issam Geisan cho biết nhiều gia đình lánh nạn trong khu vực này chưa được đăng ký nhận viện trợ nhân đạo. Do thiếu các nguồn sinh kế khác, họ buộc phải tìm đến hoạt động khai thác vàng thủ công để trang trải cuộc sống.



Liên hợp quốc đã lên án vụ tấn công trên, đồng thời cho biết còn có hàng chục người khác bị thương và kêu gọi xác định trách nhiệm của những bên liên quan.

Tổ chức Sáng kiến xã hội dân sự Blue Nile cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập, cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho những người sống sót và tăng cường bảo vệ dân thường cũng như các cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có các công trình cấp nước phục vụ người tị nạn.



Xung đột tại Sudan bùng phát từ tháng 4/2023 giữa quân đội chính phủ và RSF, tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng dân sự, sinh kế và các dịch vụ thiết yếu.

Theo Kế hoạch ứng phó nhân đạo năm 2026 của Liên hợp quốc, khoảng 33,7 triệu người tại Sudan cần được hỗ trợ nhân đạo, mức cao nhất trên thế giới hiện nay.



Vụ tấn công mới nhất tiếp tục cho thấy rõ tình trạng dễ bị tổn thương của những người phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, trong bối cảnh nguồn lực cứu trợ hạn chế và nhiều gia đình không được tiếp cận đầy đủ các chương trình viện trợ nhân đạo./.

Giao tranh Yemen leo thang, Houthi hứng loạt không kích Giao tranh đã gia tăng trên khắp miền Nam Yemen thời gian gần đây, sau khi Houthi chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha và đảo Mayyun ở eo biển Bab al-Mandab vào đầu tháng 9.

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