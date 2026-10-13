Đà Nẵng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31/1/2027

Trong những tháng cuối năm 2026, Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối năm 2026, trong đó xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu giải ngân đạt 88% vào cuối tháng 10, 93% vào cuối tháng 11 và 98% vào cuối tháng 12/2026; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vào ngày 31/1/2027.

Để đạt mục tiêu này, các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, nhất là những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng, vật liệu và giải phóng mặt bằng.

Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công trong quý 4/2026, đồng thời tạo điều kiện phát sinh khối lượng xây lắp, nghiệm thu và thanh toán ngay trong năm.

Các chủ đầu tư được đôn đốc huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ những công trình, dự án trọng điểm như Bến container cảng Liên Chiểu; nhà ga hàng hóa và nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân; dự án Ba Na Complex, Danang Downtown và Trung tâm thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân.

Song song với việc thúc đẩy các dự án đang triển khai, thành phố rà soát những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm thực hiện để xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý.

Các dự án có vai trò tạo động lực phát triển cũng được chuẩn bị nhằm sẵn sàng triển khai ngay từ đầu năm 2027.

Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, các sở, ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn về đơn hàng, nguyên liệu, thủ tục đầu tư và mặt bằng sản xuất.

Tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, giao thông, cảng biển và công trình trọng điểm được đẩy nhanh, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Ở lĩnh vực thương mại, Đà Nẵng đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường và hệ thống phân phối sản phẩm địa phương.

Thành phố đồng thời chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, tổ chức các điểm bán bình ổn giá nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Đối với nông nghiệp, trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường truy xuất nguồn gốc và liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ.

Thành phố định hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy mô hình nông nghiệp sinh thái và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với các động lực tăng trưởng truyền thống, Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển hạ tầng số.

Thành phố cũng chú trọng khai thác các không gian phát triển mới như kinh tế biển, kinh tế số và kinh tế không gian tầm thấp, mở rộng dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy nhanh thủ tục đầu tư, chuẩn bị mặt bằng, phát triển hạ tầng và xây dựng cơ chế phối hợp quản lý, vận hành.

Thành phố đồng thời tập trung triển khai các sản phẩm tài chính chủ lực tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ở Đà Nẵng, hướng tới phát huy vai trò của các mô hình kinh tế mới trong thu hút nguồn lực và đầu tư.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm nhằm bảo đảm chất lượng đời sống người dân trong quá trình phát triển.

Đáng chú ý, thành phố phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12/2026 mục tiêu 100% người dân thuộc diện triển khai được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026, đồng thời tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Với các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ trong những tháng cuối năm, Đà Nẵng hướng tới đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát huy các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng và tạo nền tảng cho phát triển trong năm 2027.

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