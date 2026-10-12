Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh”: Trang bị kỹ năng an toàn mạng cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Học viện Ngân hàng, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Chương trình mang đến những góc nhìn thực tiễn giúp thế hệ trẻ nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, giao dịch an toàn và lan tỏa lối sống xanh.

Phát biểu mở đầu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh: Mỗi "cú chạm số" văn minh là một hành động cụ thể thúc đẩy lối sống xanh, góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero). Với Gen Z, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hiện diện ngay trong sinh hoạt hằng ngày. Việc thanh toán không dùng tiền mặt khi đi xe buýt, mua sắm hay đóng học phí đang dần thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm hóa đơn giấy và hạn chế lãng phí tài nguyên.

Dưới góc độ chuyên môn, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phan Trần Trung Dũng (Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương) đưa ra hai từ khóa “tỉnh táo” và “cẩn trọng.” Người trẻ cần cảnh giác với các thủ đoạn như dán đè mã QR giả, kiểm tra kỹ đường link, tên người thụ hưởng và cẩn trọng khi cấp quyền ứng dụng để tránh rò rỉ dữ liệu. Khi gặp sự cố, cần bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền và chủ động xác thực qua các kênh chính thống.

Đồng quan điểm, Thượng tá, Tiến sỹ Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) nhận định sinh viên nhạy bén với công nghệ nhưng lại thiếu kinh nghiệm nhận diện rủi ro. Thói quen xử lý thông tin quá nhanh khiến người trẻ dễ sập bẫy các chiêu trò "việc nhẹ lương cao," học bổng hay hoàn tiền.

Để tự bảo vệ, Thượng tá Đào Trung Hiếu khuyến nghị sinh viên khắc ghi nguyên tắc “Dừng - Ngắt - Kiểm - Lưu”: Dừng ngay mọi thao tác khi thấy nghi vấn; Ngắt liên lạc và không truy cập đường link lạ; Kiểm tra thông tin qua kênh chính thức; Lưu giữ toàn bộ bằng chứng (tin nhắn, biên lai, số điện thoại).

“Nếu lỡ lộ thông tin hoặc chuyển tiền, người dùng cần lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan công an. Đặc biệt, tuyệt đối không bán hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng để tránh vi phạm pháp luật. Luôn giữ bình tĩnh, kiểm chứng thông tin thay vì hành động theo cảm xúc hay áp lực từ kẻ lừa đảo,” Thượng tá Đào Trung Hiếu khuyến nghị.

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Khoa Kinh doanh Quốc tế K28, Học viện Ngân hàng) chia sẻ: “Hôm nay em học được rất nhiều điều mới mẻ, giúp em nâng cao sự tỉnh táo và cẩn trọng khi tham gia không gian mạng, cũng như biết cách quản lý tài chính thông minh và góp phần bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất"./.

Thanh toán số góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, lan tỏa lối sống xanh Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số an toàn, tiện lợi, lan tỏa lối sống xanh và phát triển bền vững trong cộng đồng.