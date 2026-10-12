Đẩy mạnh liên thông thanh toán QR giữa Việt Nam và Trung Quốc

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 11-15/10/2026, hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy, trong đó có lĩnh vực tài chính-ngân hàng và thanh toán số.

Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy một năm, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng các ngân hàng thương mại đã liên tiếp mở rộng kết nối với UnionPay, Alipay và Weixin Pay, ba nền tảng thanh toán lớn của Trung Quốc. Những bước tiến này giúp du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng quen thuộc để thanh toán tại Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho việc triển khai dịch vụ theo chiều ngược lại.

Du lịch tăng trưởng thúc đẩy nhu cầu thanh toán xuyên biên giới

Trung Quốc từ lâu là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam. Ngược lại, Trung Quốc cũng là điểm đến quen thuộc của du khách Việt Nam nhờ khoảng cách địa lý gần, sản phẩm du lịch đa dạng và mạng lưới giao thông ngày càng thuận tiện.

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường gửi khách lớn nhất với khoảng 2,7 triệu lượt, chiếm hơn 22% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Lượng khách Trung Quốc lớn tạo động lực cho các hoạt động lưu trú, vận tải, nhà hàng, mua sắm và dịch vụ du lịch. Tại những địa bàn thu hút đông khách Trung Quốc như Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Đà Nẵng hay Khánh Hòa, nhu cầu thanh toán nhanh chóng, thuận tiện ngày càng trở nên thiết thực.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các hệ thống thanh toán vẫn gây bất tiện cho du khách. Người Trung Quốc quen sử dụng các ứng dụng thanh toán di động, trong khi người Việt Nam ngày càng phổ biến thói quen quét mã QR từ ứng dụng ngân hàng. Khi chưa có sự kết nối, du khách thường phải đổi ngoại tệ, sử dụng thẻ quốc tế hoặc tìm kiếm phương thức thanh toán phù hợp.

Vì vậy, liên thông thanh toán QR không đơn thuần là giải pháp công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy chi tiêu du lịch, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và dịch vụ.

Đáp ứng nhu cầu này, ngày 2/12/2025, NAPAS phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố kết nối thanh toán bán lẻ qua mã QR giữa Việt Nam-Trung Quốc.

Trong giai đoạn đầu, du khách Trung Quốc có thể quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ. Mạng lưới chấp nhận thanh toán có sự tham gia của các thương hiệu như Central Retail Việt Nam, Highlands Coffee và các đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun World.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS cho biết việc kết nối là thành quả hợp tác giữa NAPAS, UPI và các ngân hàng, không chỉ mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới.

Tiếp nối kết quả này, ngày 3/4/2026, NAPAS, Ant International và Vietcombank công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR Việt Nam-Trung Quốc, cho phép du khách Trung Quốc sử dụng ví điện tử Alipay quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới thành viên NAPAS.

Các giao dịch được xử lý qua hạ tầng kết nối giữa NAPAS và Ant International, cùng hệ thống thanh quyết toán của Vietcombank, cho phép thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là Nhân dân tệ và VND.

Khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) trong ngày 14/10/2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Nguyễn Quang Minh, hợp tác với Ant International đánh dấu việc hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia kết nối trực tiếp với hệ sinh thái thanh toán hàng đầu Trung Quốc có hơn 1 tỷ người dùng, tạo thêm cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Từ góc độ ngân hàng, ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank đánh giá QR xuyên biên giới đang và sẽ trở thành giải pháp phổ biến trong thanh toán quốc tế. Vì vậy, khi được lựa chọn làm ngân hàng quyết toán, Vietcombank đã tập trung nguồn lực cho dự án, hướng tới mang lại trải nghiệm thanh toán “như ở nhà” cho người dùng Trung Quốc, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh cho hàng triệu đơn vị bán lẻ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam.

Đến ngày 6/8/2026, NAPAS tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Weixin Pay (WeChat Pay) công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là nền tảng thanh toán thứ ba của Trung Quốc hoàn thành kết nối QR xuyên biên giới với NAPAS. Thông qua hợp tác, du khách Trung Quốc có thể sử dụng Weixin Pay quét mã VietQRGlobal tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm tham quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Giao dịch được xử lý qua hạ tầng NAPAS-Weixin Pay cùng hệ thống thanh quyết toán của BIDV. Dịch vụ dự kiến tiếp cận hơn 1 tỷ người dùng Weixin.

Ông Nguyễn Quang Minh khẳng định việc mở rộng kết nối với Weixin Pay là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng thanh toán số Việt Nam, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận của VietQRGlobal tới thị trường người dùng và khách du lịch lớn nhất thế giới.

Như vậy, từ cuối năm 2025 đến tháng 8/2026, NAPAS và các ngân hàng đã từng bước kết nối với ba nền tảng thanh toán lớn của Trung Quốc, mở rộng khả năng phục vụ du khách quốc tế và tạo thuận lợi cho hoạt động mua sắm, tiêu dùng tại Việt Nam.

Hướng tới thanh toán hai chiều, mở rộng cơ hội thương mại

Việc kết nối các nền tảng thanh toán Trung Quốc không chỉ mang lại tiện ích cho du khách mà còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận lượng khách hàng lớn.

Lễ công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Ben Yang - Giám đốc điều hành Weixin Pay khu vực Đông Nam Á và Bắc Mỹ nhận định mở rộng kết nối QR giữa hai quốc gia được kỳ vọng nâng cao trải nghiệm du khách, khuyến khích chi tiêu và tăng sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

Cùng quan điểm, ông Douglas Feagin - Chủ tịch Ant International cho rằng du lịch là cầu nối kinh tế quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việc tăng cường kết nối thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng quốc tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Tuy nhiên, các kết nối được công bố hiện chủ yếu phục vụ chiều thanh toán của du khách Trung Quốc tại Việt Nam. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao lưu giữa hai nước, việc triển khai chiều ngược lại có ý nghĩa quan trọng.

Theo kế hoạch công bố cuối năm 2025, NAPAS và UnionPay dự kiến hoàn tất kết nối để người dùng Việt Nam quét mã QR tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới UnionPay ở Trung Quốc.

Khi kết nối hai chiều được hoàn thiện, du khách Việt Nam có thể thanh toán thuận tiện hơn trong những chuyến du lịch, công tác hoặc mua sắm tại Trung Quốc, đồng thời góp phần mở rộng thanh toán xuyên biên giới trong hoạt động thương mại và dịch vụ.

Theo ông Larry Wang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International, việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới sẽ tạo thuận lợi cho giao lưu kinh tế, thương mại và nhân dân. UnionPay sẽ tiếp tục hợp tác với NAPAS xây dựng hệ sinh thái thanh toán khu vực mở, an toàn và hiệu quả.

Trong bối cảnh giao thương và du lịch Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển, những kết nối giữa NAPAS, Vietcombank, BIDV và các đối tác Trung Quốc đang từng bước đưa thanh toán QR xuyên biên giới vào đời sống. Việc hoàn thiện thanh toán hai chiều sẽ tiếp tục mở rộng tiện ích cho người dân, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia./.

NAPAS, BIDV và Weixin Pay mở rộng thanh toán QR Việt Nam-Trung Quốc NAPAS, BIDV và Weixin Pay hợp tác mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu kinh tế hiệu quả.