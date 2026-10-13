Vinh danh 50 doanh nghiệp, tổ chức Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 13/10, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 6 năm 2026, nhằm vinh danh 50 doanh nghiệp, tổ chức tiêu biểu trong xây dựng thương hiệu, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Với chủ đề "Kiến tạo động lực tăng trưởng mới," Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 6 năm 2026 tôn vinh những thương hiệu có khả năng dẫn dắt ngành, lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Đây cũng là những thương hiệu tiêu biểu, đi đầu về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, gắn với các trụ cột tăng trưởng của thành phố từ kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, đồng thời là những doanh nghiệp đóng góp lớn cho đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố tự hào tiếp tục tôn vinh 50 thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đạt Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 6 năm 2026 với những hoạt động kinh doanh nổi bật.

Các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển thương hiệu, quy tụ hơn 165.000 lao động và doanh thu đạt trên 490.000 tỷ đồng và đặc biệt luôn đồng hành, đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội của thành phố.

Với những kết quả hết sức ấn tượng nêu trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh thành phố kỳ vọng bằng chính nỗ lực, sáng tạo vốn có của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, cùng những giá trị cốt lõi đã hình thành trong xây dựng và phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những giá trị thương hiệu của mình để bay xa hơn nữa, giúp thành phố nâng tầm thương hiệu tại thị trường quốc tế.

Đặc biệt, doanh nghiệp phát huy vai trò là lực lượng tiên phong đồng hành cùng thành phố tiếp tục thực hiện, duy trì ba mục tiêu cốt lõi của Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh, đó là trở thành một giải thưởng mang tính “bảo chứng” cho uy tín của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế; là tiền đề để đầu tư lớn mạnh trong tương lai; xây dựng niềm tự hào cho người dân thành phố về sản phẩm, dịch vụ của địa phương và nâng cao vị thế đầu tàu kinh tế cả nước của thành phố.

Trao giải thưởng cho các doanh nghiệp “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 6 năm 2026. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, hầu hết doanh nghiệp, tổ chức đạt Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 6 năm 2026 là những thương hiệu hàng đầu trong nhiều lĩnh vực ngành nghề đặc trưng: cơ khí chế tạo, chế biến lương thực-thực phẩm, nông nghiệp, chế biến gỗ, cao su, dược phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may-da giày, thương mại bán lẻ, dịch vụ y tế chất lượng cao, logistics, tài chính, năng lượng, du lịch, lữ hành, lưu trú, dịch vụ hỗ trợ...

Một số thương hiệu tiêu biểu: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op); Tổng công ty Thương mại Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SATRA; Công ty cổ phần Thực phẩm Nutifood; Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan; Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA); Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC); Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma); Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Bệnh viện Hùng Vương; Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB); Ngân hàng Thương mại cổ phần Tài Lộc (Sacombank); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Sài Gòn; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group)…

Bên cạnh vinh danh Top 50 doanh nghiệp, tổ chức tiêu biểu, Ban tổ chức Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 6 năm 2026 cũng vinh danh Top 10 Thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ trì tổ chức khảo sát người tiêu dùng về giá trị thương hiệu do công ty nghiên cứu thị trường thực hiện, kết quả ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, với các hạng mục nổi bật: Thương hiệu Vàng dấu ấn thương hiệu; Thương hiệu Vàng đổi mới sáng tạo; Thương hiệu Vàng phát triển bền vững; Thương hiệu Vàng cho Gen Z…/.

Đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.