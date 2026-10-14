Tự đổi mới phương thức lãnh đạo để phục vụ nhân dân tốt hơn

Hội nghị Trung ương 4 nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ đến phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, yêu cầu xuyên suốt là chuyển tư duy đổi mới thành hiệu quả công việc thực chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực phát triển đất nước.

Đổi mới từ cách phục vụ

Về hưu đã nhiều năm, ông Phạm Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê (tiền thân là Công ty Giấy Vĩnh Huê, thuộc Sở Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh), vẫn luôn quan tâm đến những đổi thay của đất nước.

Ông cho biết bản thân cùng các lão thành cách mạng, đảng viên, cán bộ hưu trí sinh hoạt tại Ấp 5, xã Bình Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) đều cảm nhận rõ sự phát triển của đất nước sau 40 năm Đổi mới. Theo ông Thịnh, những đối tác làm ăn, bạn bè cũ của ông ở Liên minh châu Âu, Nhật Bản cũng đánh giá cao tương lai của Việt Nam.

“Tôi nghĩ chỉ khoảng vài ba năm sau, đất nước sẽ có sự phát triển, thay đổi rất lớn, bởi hiện nay chúng ta đang thay đổi từng ngày,” ông Thịnh chia sẻ đồng thời cho biết ngay cả việc làm đường giao thông hiện nay cũng nhanh hơn trước rất nhiều, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế- xã hội.

Chính sự quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương cùng sự năng động của Chính phủ đã góp phần đưa đất nước phát triển nhanh. Không chỉ vấn đề tăng trưởng, ông Phạm Văn Thịnh bày tỏ niềm tin vào những quyết sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước triển khai thời gian qua và xem đây là tính nhân văn trong xã hội chúng ta đang xây dựng. Đó là các chính sách như miễn học phí cho học sinh, hỗ trợ người không có lương hưu, khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân. Những việc rất ý nghĩa đó mang lại niềm tin rất lớn cho người dân.

Niềm tin vào sự đổi mới không chỉ đến từ những chuyển biến trong đời sống mà còn được củng cố qua cách chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ động đưa dịch vụ đến gần người dân hơn.

Tại xã Bình Hưng, địa phương đã thành lập và đưa vào vận hành thí điểm “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn” tại Trạm Y tế. Xã cũng thành lập Đội hình lưu động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các khu chung cư, ứng dụng công nghệ thông tin và đăng ký sử dụng tài khoản công cụ trí tuệ nhân tạo có bản quyền trong điều hành công việc.

Ông Biện Ngọc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng cho biết: Cán bộ, công chức nỗ lực triển khai nhiệm vụ sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ.”

Nhờ đó, năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng Cờ thi đua. Năm nay, Bình Hưng được Thành phố giao chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 10,5% và qua rà soát dự kiến sẽ đạt chỉ tiêu đề ra.

Trong khi đó, xã Nhà Bè cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp; trọng tâm là rà soát vị trí việc làm, quản lý biên chế đúng quy định, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền gắn với nâng cao trách nhiệm và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè đã chỉ đạo triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tiêu biểu là mô hình “360° phục vụ công dân” và mô hình “An sinh xã hội,” góp phần chuyển từ phương thức “hành chính tiếp nhận” sang chủ động phục vụ tại nhà đối với nhóm người yếu thế.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ xây dựng Đảng phải toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương và ý thức phục vụ nhân dân. Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, trong chu kỳ phát triển mới, mỗi đảng viên, cán bộ phải tự thay đổi. Người dân kỳ vọng vào cán bộ, đảng viên làm việc là phải có tâm và có tầm. Tất cả những việc Đảng và Nhà nước định hướng làm đều là phục vụ cho người dân, lấy người dân làm gốc, để người dân được thụ hưởng.

“Niềm tin của người dân rất lớn vào Đảng và Nhà nước hiện nay, do đó Đảng cũng phải thay đổi quyết liệt, đảng viên cũng phải dám đổi mới mình để đáp ứng yêu cầu. Thời gian qua, tôi thấy Đảng rất quyết liệt, mạnh dạn thay đổi. Tư duy đổi mới từ trong Đảng thì đất nước sẽ thay đổi theo,” ông Thịnh chia sẻ.

Nâng cao hiệu quả thực thi

Cán bộ, công chức xã Bà Điểm (Thành phố Hồ Chí Minh) làm việc xuyên trưa giải quyết hồ sơ hành chính phục vụ người dân. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều thành quả quan trọng.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương; cơ bản hoàn thành mục tiêu tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đã tạo điều kiện để Thành phố đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường chuyển đổi số. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong điều kiện bộ máy được tinh gọn, yêu cầu trao quyền nhiều hơn cho cấp dưới nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo là tất yếu; tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.

Đây là thách thức không nhỏ trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Ngoài ra, yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của bộ máy Nhà nước cũng là một yếu tố tác động trực tiếp, đòi hỏi phương thức lãnh đạo của Đảng phải chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ,” lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Ở góc nhìn này, Tiến sỹ Huỳnh Văn Sinh, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, nguyên tắc “có vào, có ra; có lên, có xuống” thể hiện bản chất tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng. Điều đó cho thấy “ra, xuống” là cách bảo vệ uy tín của tổ chức và quyền lợi của nhân dân, không chỉ là thủ tục. Để tự làm mới, cần hình thành cơ chế để tổ chức đảng và từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm.

Tiến sỹ Huỳnh Văn Sinh cho rằng chúng ta phải giữ “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Hai việc này bổ sung cho nhau, kỷ luật nghiêm để răn đe, bảo vệ đúng để khơi dậy tinh thần đổi mới. Cùng với đó, người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, chuẩn bị đội ngũ kế cận.

Ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè cho biết trên cơ sở định hướng của Thành phố, xã đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI. Công cụ này giúp xác định rõ tiến độ, chất lượng công việc, đồng thời tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý, điều hành.

Địa phương đang kiến nghị với Thành phố nghiên cứu những giải pháp cụ thể về biên chế, vị trí việc làm, nhất là sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Một số vị trí cần phải bổ sung để bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Theo ông Võ Phan Lê Nguyễn, biên chế sẽ không tăng mà chủ yếu vị trí việc làm được sắp xếp lại cho đúng với nhiệm vụ hiện nay. Quan điểm của xã Nhà Bè là bố trí cán bộ, vị trí việc làm phải phù hợp với vị trí địa lý, đặc điểm tình hình, diện tích và dân số của từng địa phương; qua đó phát huy hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, kết hợp với thực hiện chuyển đổi số để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.

Trong khi đó, xã Bình Hưng cũng đang rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn, bố trí đúng sở trường của cán bộ; qua đó phát huy tối đa năng lực của cán bộ tại từng vị trí, lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Biện Ngọc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng cho biết thời gian qua, địa phương đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới hệ thống, phương thức lãnh đạo của Đảng để phù hợp với tình hình mới. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Bình Hưng đã có sự chuẩn bị tốt trong lãnh đạo và công tác bố trí cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bước vào kỷ nguyên mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả công việc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của nhân dân./.

Chiến lược thu hút nhân tài - “chuyên biệt trong tổng thể lớn” Giải pháp và cơ chế đột phá là đổi mới tuyển dụng, đánh giá hiệu quả bằng kết quả thực tiễn thay vì bằng cấp hình thức, trao quyền gắn bảo vệ người dám nghĩ dám làm, hoàn thiện chính sách đãi ngộ.

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