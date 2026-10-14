Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Khu di tích Tảo Viên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng.

Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Vương Quân Doanh; Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Nhậm Cao Phi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trải nghiệm trên chuyến tàu cao tốc đến thành phố Diên An.

Diên An được xem là cái nôi cách mạng của Trung Quốc; biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của cách mạng Trung Quốc. Đây cũng là nơi ghi nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tại Trung Quốc; góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu di tích Tảo Viên. Khu di tích cách mạng Tảo Viên là một trong những khu di tích cách mạng quan trọng tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, nằm cách trung tâm thành phố Diên An khoảng 8km về phía Tây Bắc.

Cùng với Dương Gia Lĩnh, Vương Gia Bình, Bảo Tháp Sơn và Bảo tàng Cách mạng Diên An cấu thành quần thể di tích tiêu biểu, phản ánh giai đoạn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt cơ quan lãnh đạo tại Diên An.

Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo Trung Quốc như Chu Ân Lai, Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ, Nhậm Bật Thời, Trương Văn Thiên, Bành Đức Hoài từng sinh sống và làm việc tại đây.

Điểm đáng chú ý là Khu di tích Tảo Viên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Theo tư liệu chuyên trang lịch sử Đảng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, mùa Đông năm 1938, Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh từ Liên Xô trở lại Trung Quốc, đi qua Tân Cương và Tây An rồi tới Diên An, khi đó là trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở lại Tảo Viên, được Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Tường tiếp đón, gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề về cách mạng của hai nước.

Do vậy, Khu di tích Tảo Viên không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Trung Quốc, mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trước khi Người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gắn bó, son sắt giữa lãnh đạo, cách mạng hai nước. Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm lại ngôi nhà Người từng ở Tảo Viên và chụp ảnh lưu niệm tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh. Khu di tích được Trung Quốc bảo tồn như một địa chỉ giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng tại Trung Quốc.

Dương Gia Lĩnh gắn với một giai đoạn có ý nghĩa bản lề trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, củng cố về tư tưởng, chính trị và tổ chức trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật và chuẩn bị về chính trị và tổ chức cho giai đoạn sau chiến tranh, tiếp tục có vai trò nổi bật trong giáo dục chính trị và lịch sử Đảng Trung Quốc.

Ngày 27/10/2022, sau Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa XX đã đến Diên An và thăm Khu Dương Gia Lĩnh, trong đó có địa điểm tổ chức Đại hội lần thứ VII của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nơi ở cũ của các lãnh đạo Trung Quốc.

Việc lựa chọn Diên An là chuyến đi tập thể đầu tiên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XX mang ý nghĩa quan trọng để ôn lại lịch sử cách mạng và nhấn mạnh việc kế thừa “Tinh thần Diên An” và truyền thống lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm thành phố Diên An, đồng chí Vương Hải Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Diên An khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là cơ hội đặc biệt để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với thành phố Diên An.

Chia sẻ một số thông tin về thành phố Diên An, Bí thư Vương Hải Bằng cho biết Diên An là một địa phương có truyền thống cách mạng với nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, du lịch; ban lãnh đạo thành phố Diên An luôn nỗ lực theo sát các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây, coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của ban lãnh đạo thành phố Diên An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi đến thăm các khu di tích cách mạng, nơi ghi dấu lịch sử truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quan hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc đưa cách mạng hai nước đi tới thắng lợi.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Diên An cũng như nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn các “địa chỉ đỏ,” Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc thành phố Diên An tiếp tục phát triển, đồng thời đề nghị Diên An cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân văn; tăng cường hợp tác du lịch, nhất là “du lịch đỏ” theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước; hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân./.

Chủ tịch Quốc hội thăm một số di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tại tỉnh Thiểm Tây Sáng 14/10, tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm một số khu di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu.