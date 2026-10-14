Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sáng 14/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với thành phố Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong 9 tháng năm 2026, đồng thời nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là thách thức lớn, vì vậy Bắc Ninh cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, tập trung cao độ trong quý 4, phấn đấu đạt kết quả tăng trưởng cao nhất có thể, đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước.

Cùng với đó, Bắc Ninh cần chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng chất lượng, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và những ngành có lợi thế.

Thành phố nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI phù hợp thực tiễn.

Đánh giá cao Bắc Ninh còn nhiều dư địa phát triển dịch vụ, Phó Thủ tướng cho rằng thành phố cần đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, phát triển các dịch vụ chất lượng cao; quy hoạch, phát triển hệ sinh thái đồng bộ gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Phó Thủ tướng lưu ý Bắc Ninh chú trọng phát triển nhanh gắn với tăng trưởng xanh, bền vững, dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và chuyển đổi xanh.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Thành phố đẩy nhanh các công trình giao thông trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các công trình giao thông trọng điểm quốc gia và liên vùng trên địa bàn, nhất là đường Vành đai 4, Vành đai 5, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến kết nối…

Đối với các kiến nghị của Bắc Ninh, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Riêng đề xuất thành lập khu kinh tế đặc biệt, Phó Thủ tướng ủng hộ về chủ trương; đồng thời lưu ý cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, trong đó có tiêu chí về dân số, diện tích và tính độc lập tương đối của không gian phát triển.

Các bộ, ngành liên quan hỗ trợ thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án, làm rõ tính đặc thù, sự phù hợp và tính khả thi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng những ý kiến đóng góp, đề xuất của các bộ, ngành Trung ương.

Ông Nguyễn Hồng Thái khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 ở mức cao nhất; đồng thời mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng trưởng GRDP quý sau cao hơn quý trước, cho thấy sự phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo đà thuận lợi để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP ước tăng 11,81% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 cả nước, tạo nền tảng quan trọng để thành phố tập trung tăng tốc trong quý 4, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Việc quản lý, điều hành đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công xếp thứ 1/34 tỉnh, thành phố.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai quyết liệt. Bắc Ninh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển toàn diện; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhằm tạo điều kiện cho Bắc Ninh phát triển xứng tầm không gian đô thị thành phố và thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, lãnh đạo thành phố đề xuất Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương và Chính phủ cho phép Bắc Ninh được áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Thành phố đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu cơ chế để ngân sách địa phương được hưởng 100% đối với một số khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có tính chất đặc thù, nhất là nguồn lực đất đai sử dụng để thực hiện các dự án BT, đầu tư hạ tầng và tái định cư; qua đó tạo điều kiện để địa phương chủ động huy động nguồn lực triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội và các công trình hạ tầng chiến lược; tạo điều kiện Bắc Ninh phát triển khu kinh tế đặc biệt gắn với khu vực Cảng hàng không quốc tế Gia Bình…/.

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu 12,5% năm 2026 Bắc Ninh đạt tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong 9 tháng, tập trung vào công nghiệp, xây dựng, thu hút đầu tư lớn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 12,5% năm 2026.