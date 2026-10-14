Thường trực Ban Bí thư TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamfong cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 -16/10, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú.

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân.

Tham gia đoàn, có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phet Phomphiphak; Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào Vongsone Inpanphim; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Bounleua Phandanouvong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước và Phó Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương Pingkham Lasasima; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Daosavanh Kheuamixay; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Khammone Chanthachit; Trung tướng, Thứ trưởng Công an, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an Sulina Keopaseuth; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đồng chí Vilay Lakhamfong sinh ngày 6/9/1958, tại tỉnh Champasak, Lào. Đồng chí là Thạc sỹ ngành xây dựng Đảng. Giai đoạn 1981-1982, đồng chí là Trung đội trưởng, Trung đoàn 22, Sư đoàn 2.

Từ năm 1982 đến 1996, đồng chí lần lượt giữ các cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đại đội trưởng, Trung đoàn 22, Sư đoàn 2; Bí thư Chi bộ, Đại đội trưởng; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tiểu đoàn 685, Trung đoàn không quân 641; Bí thư Chi bộ, Phó Tiểu đoàn 685, Trung đoàn Không quân 641; Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Tiểu đoàn 688, Trung đoàn 645; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Trung đoàn 645. Trong giai đoạn 1997-2000, đồng chí học chính trị tại Việt Nam.

Từ năm 2000 đến 2014, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Đảng ủy viên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Đảng ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Đại tá, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Thiếu tướng, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Ngày 29/8/2014, đồng chí trở thành Thiếu tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Giai đoạn 2014-2015, đồng chí là Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Từ năm 2015 đến 2016, đồng chí là Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Giai đoạn 2016-2019, đồng chí là Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đồng chí đảm nhiệm các cương vị Bí thư Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Công an giai đoạn 2019-2021; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Công an từ năm 2021 đến tháng 6/2022; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Công an giai đoạn 2022-2026.

Từ tháng 1/2026 đến nay, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamfong tiếp nối các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước trong thời gian qua.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.

Quan hệ giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng chính trị, định hướng chiến lược và nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Lào.

Theo Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc củng cố quan hệ chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất và tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Lào theo phương châm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực./.

Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam Chiều 14/10/2026, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Hà Nội.

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