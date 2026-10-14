Bộ Nội vụ cho biết, Chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026” có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm,” sẽ diễn ra chiều 15/10, tại Hà Nội.

Chương trình tập trung trao đổi về chính sách việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ khởi nghiệp và phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để thanh niên cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất về những vấn đề liên quan trực tiếp đến học tập, nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp; đồng thời trao đổi về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Nội dung đối thoại tập trung vào các cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng cho thanh niên, nhất là kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Các giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các ngành, lĩnh vực mới và nền kinh tế số cũng sẽ được trao đổi.

Một nội dung trọng tâm khác là hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh. Các vấn đề về tiếp cận thông tin thị trường lao động, vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh sẽ được đặt ra, cùng với giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế.

Thông qua đối thoại, thanh niên có cơ hội trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình học tập, lao động, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Các kiến nghị sẽ được tiếp nhận, tổng hợp, giải đáp theo thẩm quyền; những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp xử lý sẽ được định hướng giải quyết sau chương trình.

Theo kế hoạch, kết quả đối thoại được tổng hợp đầy đủ, kịp thời để tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo sau chương trình; đồng thời theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng giàu nhiệt huyết, khát vọng, sáng tạo và tiên phong. Trên mỗi lĩnh vực, ngày càng có nhiều bạn trẻ nỗ lực học tập, nghiên cứu, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; đồng thời tích cực cống hiến vì cộng đồng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Tham dự Chương trình là 300 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đang mở ra nhiều cơ hội để thanh niên phát huy trí tuệ, sức trẻ, tạo dựng sự nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Từ những ý tưởng mới, mô hình mới đến những doanh nghiệp trẻ đang từng bước phát triển, thanh niên đang góp phần tạo ra giá trị mới, thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm việc làm cho xã hội./.

70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Người trẻ tìm thấy mình trong tổ chức Hội Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có gần 10 triệu hội viên tại 34 tỉnh, thành phố.