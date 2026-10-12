Đại nhạc hội Thanh niên 2026: Khát vọng tuổi trẻ bừng sáng bên Hồ Gươm

Không có khoảng cách giữa nghi thức tôn vinh trang trọng và nhịp sống sôi động của không gian phố đi bộ, chương trình Đại nhạc hội Thanh niên 2026 đêm 11/10 bên bờ hồ Hoàn Kiếm đã kết nối mọi thế hệ trong cùng một nhịp đập tự hào.

Hòa trong nguồn năng lượng rực lửa của hàng vạn bạn trẻ, sự kiện đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026) đã diễn ra theo cách trọn vẹn nhất: đưa lý tưởng cách mạng và khát vọng vươn mình thẩm thấu tự nhiên vào lòng giới trẻ.

Khi âm nhạc kết nối các thế hệ

Có mặt từ sớm, ông Lê Văn Lâm (54 tuổi) cùng vợ là Lê Hồng Tám (52 tuổi), không giấu nổi niềm vui lấp lánh trong ánh mắt bởi ông bà còn được xem chính cháu gái nhỏ của mình tham gia biểu diễn trong chương trình.

Ông Lâm chia sẻ: “Nhìn thấy cháu gái nhỏ tuổi say sưa biểu diễn dưới bóng cờ Tổ quốc, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Ban tổ chức đã làm nên một chương trình trên cả tuyệt vời, vừa trang nghiêm lại vừa sôi động, kết nối được mọi thế hệ từ người lớn tuổi, thanh niên cho đến các cháu nhỏ cùng chung một nhịp đập trái tim yêu nước.”

Ông Lê Văn Lâm (54 tuổi) và bà Lê Hồng Tám (52 tuổi) cùng cháu gái (Ảnh: Đức Hiếu/Vietnam+)

Chẳng có khoảng cách sân khấu, không cần ghế ngồi trang trọng, khoảnh khắc hai thế hệ trong một gia đình cùng nắm tay nhau, hát vang theo giai điệu rộn ràng của các bạn trẻ đã trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc. Với ông Lâm, đêm hội không đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà là một không gian gắn kết kỳ diệu: nơi người lớn tuổi tìm thấy ký ức hào hùng, còn con trẻ được tắm mình trong niềm tự hào dân tộc.

Sắc đỏ thiêng liêng và ngọn lửa 70 năm tiếp nối

Điểm nhấn lắng đọng và giàu ý nghĩa của đêm hội gắn liền với những khoảnh khắc trang nghiêm, tôn vinh truyền thống. Giữa không gian lịch sử bên bờ hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh hàng vạn cánh tay giơ cao hướng về lá cờ Tổ quốc cùng giai điệu Quốc ca hào hùng đã thắp lên niềm xúc động sâu sắc trong lòng người dân Thủ đô và tuổi trẻ cả nước.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc trong chương trình Đại nhạc hội Thanh niên 2026. (Ảnh: Đức Hiếu/Vietnam+)

Đây cũng là dịp đặc biệt ghi nhận những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Ngay sau đó, Trung ương Hội đã trang trọng trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 vinh danh 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc. Những tràng pháo tay rộn rã chúc mừng các thủ lĩnh thanh niên đã thắp lên niềm xúc động và tự hào lớn lao trong toàn thể đại biểu, đoàn viên tham dự.

Thổi bùng ngọn lửa truyền thống bằng thanh âm đương đại

Nối tiếp phần nghi lễ trang trọng, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chuyển mình mạnh mẽ sang không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động của đêm đại nhạc hội. Sân khấu ngoài trời được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo cùng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Bầu không khí được hâm nóng bởi giọng ca nội lực của các nghệ sỹ như Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng cùng nhóm nhạc OPlus qua những ca khúc truyền thống, cách mạng được làm mới bằng bản phối đương đại đầy khí thế.

Càng về đêm, chương trình càng bùng nổ với sự góp mặt của dàn nghệ sỹ trẻ được đông đảo công chúng mến mộ như Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Bảo Trâm, Hà Myo, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim cùng Hợp xướng StarLab.

Sự kết hợp giữa Pop, Rock, Rap, âm nhạc điện tử (EDM) cùng các chất liệu văn hóa dân gian đã biến trung tâm phố đi bộ thành một ngày hội âm nhạc đích thực.

Đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô hòa chung nhịp đập, giương cao cờ hoa trong đêm Đại nhạc hội. (Ảnh: Đức Hiếu/Vietnam+)

Hòa mình trong dòng người cuồng nhiệt, bạn Lê Tùng Dương (21 tuổi) hào hứng bày tỏ: “Không khí tối nay thực sự bùng nổ ngoài sức tưởng tượng của mình. Từ sự trang nghiêm, tự hào của lễ trao giải đến năng lượng cuồng nhiệt của các tiết mục âm nhạc, chương trình đã truyền cảm hứng rất lớn cho thế hệ trẻ chúng mình tiếp tục thổi bùng ngọn lửa xung kích và khát vọng vươn mình của tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.”

Vượt trên quy mô của một chương trình nghệ thuật kỷ niệm đơn thuần, Đại nhạc hội Thanh niên 2026 đã trở thành một minh chứng vô cùng sinh động, kết tinh trọn vẹn tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bằng việc khéo léo kết hợp dòng chảy hào hùng của lịch sử với hơi thở tươi trẻ, đương đại, chương trình đã mở ra một không gian văn hóa giàu tính kết nối, nơi những giá trị truyền thống quý báu không bị gò bó trong lý thuyết khô khan mà thực sự sống động, chạm đến từng nhịp đập trái tim. Qua đó, lý tưởng cách mạng và lòng tự hào dân tộc được truyền tải một cách tự nhiên, sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến và tình yêu quê hương đất nước trong tâm trí từng bạn trẻ bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc của thời đại mới./.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Tối 11/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.