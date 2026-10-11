Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (15/10/1956-15/10/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 tặng 70 cán bộ Hội tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng phần thưởng cao quý này.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Hội, gắn liền với lịch sử dân tộc.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên, từ đó thúc đẩy tổ chức Hội đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Trong công cuộc đổi mới, nhu cầu học tập, việc làm và môi trường hoạt động của thanh niên ngày càng đa dạng.

Sức sống của Hội được tạo nên từ các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm và mạng lưới tình nguyện, quy tụ nhiều lực lượng thanh niên như doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, trí thức trẻ, thanh niên công nhân, nông dân, văn nghệ sỹ, thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên các dân tộc, tôn giáo và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc, 7 tổ chức thành viên tập thể và 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Từ các phong trào qua nhiều thời kỳ đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi,” Hội tiếp tục đưa tình yêu nước thành hành động cụ thể, phát huy vai trò của thanh niên tại những địa bàn, lĩnh vực cần sự đóng góp.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các chương trình như “Tình nguyện mùa Đông,” “Xuân tình nguyện,” Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng,” “Chia sẻ cùng thầy cô,” cùng các hoạt động “Thanh niên sống đẹp,” “Tỏa sáng nghị lực Việt” đã góp phần kết nối các nguồn lực, hỗ trợ cộng đồng và tạo cơ hội phát triển cho thanh niên, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, một dấu mốc nổi bật trong chặng đường 70 năm của Hội là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi.” Từ đây, tình yêu Tổ quốc trở thành thông điệp chung, gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên.

Mỗi thanh niên có thể tham gia bằng công việc, sở trường và điều kiện của mình; từ giữ gìn văn hóa, học tập, lao động sáng tạo đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo quê hương. Tự hào về truyền thống 70 năm, chúng ta càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của tổ chức Hội và thanh niên Việt Nam trước chặng đường phát triển mới của đất nước. Khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Chúc mừng 70 cán bộ Hội tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, anh Nguyễn Kim Quy đánh giá đây là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ Hội trên cả nước. Các cá nhân được vinh danh có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi,” hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Năm 2026 là năm đầu tiên Giải thưởng “15 tháng 10” mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngay sau Lễ kỷ niệm là Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sỹ, nghệ sỹ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích như ca sỹ: Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Hà Myo, Cao Phú Quý, Ali Thục Phương, Đặng Thiên Kim, Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức, nhóm Oplus... tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc và trở thành điểm hẹn được mong chờ của thanh niên./.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chào mừng là hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi,” được triển khai trong 6 tháng, từ 16/5. Hội cũng sẽ tổ chức thi sáng tác ca khúc bằng AI với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi."