Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc cử tri tại Gia Lai

Chiều 14/10, tại xã Phú Thiện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Châu Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương tham dự.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại xã Phú Thiện với các xã, phường Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai và Uar, tạo điều kiện để đông đảo cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như khắc phục hậu quả, hỗ trợ thiệt hại sau bão số 13; nâng cấp hạ tầng giao thông liên xã; cải thiện các công trình cấp nước sạch; giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178.

Trước những khó khăn trong tiêu thụ nông sản, cử tri kiến nghị tăng cường liên kết sản xuất, tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông dân. Nhiều nơi còn thiếu nước tưới phục vụ sản xuất; một số hộ dân phải tự kéo đường dây điện để phục vụ đời sống, sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cử tri cũng kiến nghị xử lý nước thải, tái chế rác thải tại khu vực thượng nguồn để bảo vệ nguồn nước hồ Ayun Hạ; đồng thời nâng cấp nhà văn hóa thôn, làng và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ sở còn chậm, thiếu hướng dẫn cụ thể, nhất là trong lĩnh vực đất đai và thuế.

Cử tri Trần Công Hoan, xã Phú Thiện, cho rằng trong khi việc giải quyết công việc thuộc thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh tương đối nhanh, một số thủ tục ở cấp cơ sở vẫn kéo dài, gây khó khăn cho người dân và hộ kinh doanh.

Cử tri đề nghị quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời bố trí nhân lực phù hợp, gắn trách nhiệm hướng dẫn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của người dân.

Cử tri phản ánh những kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, cử tri bày tỏ quan tâm đến những tác động đối với tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức và đời sống người dân ở cơ sở; đồng thời đề nghị các chủ trương cần được thông tin rõ ràng, việc rà soát, sắp xếp phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bảo đảm ổn định tổ chức và thuận lợi cho người dân.

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, theo định hướng tại Hội nghị Trung ương 3, Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và không chủ trương sáp nhập cấp xã trên diện rộng.

Đối với cấp xã, các địa phương có thể rà soát trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, quy mô dân số, diện tích và điều kiện cụ thể để xem xét sự phù hợp của đơn vị hành chính. Cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Trung ương về việc rà soát, đề xuất, bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương.

Đối với những nội dung còn chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau, cần tăng cường đối thoại, trực tiếp trao đổi với người dân để làm rõ vướng mắc, xây dựng lộ trình và kế hoạch giải quyết phù hợp, bảo đảm thấu tình, đạt lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Dịp này, hưởng ứng Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2026-2027, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Viettel trao tặng 300 xe đạp cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời khánh thành, bàn giao thư viện mới cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Phú Thiện, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế.