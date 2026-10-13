Hơn 3.300 học sinh Hà Nội đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố kết quả xét giải của thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Theo đó, có 3.331 thí sinh đoạt giải, trong đó có 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba, 1.670 giải Khuyến khích. Thí sinh và cha mẹ có thí sinh dự thi thực hiện tra cứu trên trang thông tin điện tử https://diemthi.hanoi.edu.vn/

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu Giải học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo đường link https://diemthi.hanoi.edu.vn.

Bước 2: Nhập số báo danh, mã học sinh và mã xác nhận để thực hiện tra cứu giải học sinh giỏi của thí sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Kỳ thi được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào ngày 14 và 15/9 với sự tham gia của gần 5.600 thí sinh đến từ 205 trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn thành phố. Hà Nội đã bố trí 9 điểm thi, 271 phòng thi chính thức, 9 phòng thi dự phòng và gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi./.

Xét tuyển đại học 2027, bỏ cộng điểm chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi? Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay trên thực tế, điểm cộng có thể tạo bất bình đẳng khi cơ hội tiếp cận của thí sinh khác nhau.