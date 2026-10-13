Cuộc thi biểu diễn nhạc cụ truyền thống đầu tiên cho học sinh, sinh viên cả nước

Trường Đại học FPT vừa cho biết năm nay, lần đầu tiên trường mở rộng cuộc thi nhạc cụ truyền thống với tên gọi Tích tịch tình tang từ quy mô nội bộ trường sang mở rộng cho tất cả học sinh, sinh viên các trường trên cả nước.

Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên không thuộc các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 376 triệu đồng.

Theo đó, đây cũng lần đầu tiên một cuộc thi biểu diễn nhạc cụ truyền thống không chuyên dành riêng cho học sinh, sinh viên trên cả nước được tổ chức. Trước đó, tháng 1/2026, Hà Nội là địa phương đầu tiên tổ chức Liên hoan tài năng nhạc cụ dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn.

Cuộc thi gồm hai nội dung độc tấu và hòa tấu, chia theo đối tượng học sinh và sinh viên. Theo đó, có 4 bảng đấu. Bảng A - độc tấu dành cho sinh viên, trong bảng này tiếp tục được chia thành 7 bảng đấu độc lập cho 7 loại nhạc cụ: đàn tranh, đàn nhị, sáo, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn bầu, trống. Bảng B - hòa tấu dành cho sinh viên, thi phối hợp các nhạc cụ truyền thống Việt Nam, tự do sáng tạo cùng nhạc cụ và thể loại âm nhạc hiện đại.

Bảng C – độc tấu dành cho học sinh, là bảng đấu chung dành cho tất cả các loại nhạc cụ. Bảng D – hòa tấu dành cho học sinh.

Thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi. Vòng sơ loại, thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến bằng cách quay video phần dự thi (tự do lựa chọn bài thi) và gửi video gốc không chỉnh sửa âm thanh cho ban tổ chức. Ban giám khảo sẽ lựa chọn những cá nhân/đội chất lượng tốt nhất vào vòng bán kết. Thời gian nhận sản phẩm đến hết ngày 20/10.

Vòng bán kết được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp tại ba miền Bắc, Trung, Nam, dự kiến được tổ chức đồng thời vào ngày 29/11 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Vòng chung kết và buổi công diễn, trao giải dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 9 và 10/1/2027.

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm tạo sân chơi, đồng thời khích lệ phong trào học và chơi nhạc cụ dân tộc truyền thống trong học sinh, sinh viên. Đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện yêu cầu giáo dục toàn diện trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị./.

Học sinh được chọn ít nhất 1 môn thể thao, 1 loại hình nghệ thuật hoặc nhạc cụ Theo dự thảo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi học sinh sẽ được lựa chọn một môn thể thao, một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ, nhà trường căn cứ điều kiện thực tiễn để tổ chức dạy học.