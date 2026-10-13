Thành lập 6 Công đoàn Khu công nghiệp có quy mô đoàn viên lớn nhất cả nước

Sáng 13/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 6 Công đoàn Khu công nghiệp số 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

Đây là mô hình Công đoàn Khu công nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước, với hơn 2.800 công đoàn cơ sở, đại diện hơn 834.400 đoàn viên trong tổng số 875.754 lao động.

Đây cũng là mô hình Công đoàn Khu công nghiệp đầu tiên trên toàn quốc được triển khai sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước chuyển trong đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tại các địa bàn tập trung đông công nhân lao động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh sau quá trình sắp xếp, hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố định hình diện mạo của một trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ và cảng biển có quy mô hàng đầu cả nước.

Theo định hướng phát triển đến năm 2050, Thành phố sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 49.000ha. Đây là lực lượng sản xuất nòng cốt, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải nâng cao năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động.

Từ giữa năm 2025, mô hình các Tổ công tác quản lý địa bàn đã phát huy vai trò chuyển tiếp, giúp duy trì hoạt động công đoàn liên tục trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đội ngũ cán bộ công đoàn bám sát cơ sở, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở, góp phần giữ ổn định phong trào công nhân, viên chức, lao động và bảo đảm các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thông suốt.

Tuy nhiên, khi quy mô địa bàn, số lượng doanh nghiệp và đoàn viên ngày càng lớn, mô hình này bộc lộ những hạn chế về nguồn lực phân tán, khả năng triển khai đồng bộ các chương trình phúc lợi và mức độ chuyên sâu trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Do Tổ công tác không phải cấp công đoàn theo Điều lệ, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, thẩm quyền thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động còn hạn chế.

"Việc thành lập 6 Công đoàn Khu công nghiệp nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị sẽ tăng cường hiện diện tại doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc và tâm tư, nguyện vọng của người lao động; hỗ trợ đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại chỗ," ông Nhân nhấn mạnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn tất bàn giao, không bỏ sót địa bàn và các vụ việc đang giải quyết; xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên.

Công tác chăm lo đời sống cần được triển khai thiết thực, trong đó chú trọng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2027, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân và thực hiện mục tiêu tổ chức khám sức khỏe cho 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động.

Các đơn vị cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, cuộc vận động “3 tiết kiệm;” ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, doanh nghiệp cùng các cơ quan liên quan; tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống ma túy và xây dựng môi trường làm việc an toàn...

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, khu vực các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn có quy mô doanh nghiệp và lực lượng lao động lớn, phân bố trên địa bàn rộng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý, tập hợp đoàn viên, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trên cơ sở định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kết luận thống nhất chủ trương của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai đề án thành lập 6 Công đoàn Khu công nghiệp gắn với sắp xếp, chuyển giao nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài chính, tài sản và dữ liệu liên quan, bảo đảm hoạt động công đoàn không bị gián đoạn.

Các Công đoàn Khu công nghiệp, được giao quản lý các công đoàn cơ sở theo phạm vi phân công; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và được giao thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cấp trên cơ sở theo phân cấp kể từ ngày 15/10/2026...

Ông Nguyễn Thanh Sơn, đại diện Công đoàn Khu công nghiệp số 2 cho rằng, đây là dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn gần cơ sở, sát doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, chủ động phối hợp và đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm: Gần cơ sở, sát đoàn viên, rõ trách nhiệm, thiết thực trong hành động,” ông Sơn chia sẻ.

Việc thành lập 6 Công đoàn Khu công nghiệp là bước tiếp nối, kế thừa kết quả của mô hình Tổ công tác quản lý địa bàn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và tổ chức để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.

Hiệu quả của mô hình sẽ được thể hiện qua khả năng hỗ trợ cơ sở, giải quyết kịp thời kiến nghị, bảo vệ quyền lợi và mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phục vụ sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh./.

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