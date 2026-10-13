Cộng đồng người Việt - cầu nối quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chiều 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức buổi gặp gỡ với đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở sở tại.

Đây là dịp để Đại sứ quán nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời trao đổi các giải pháp tăng cường kết nối cộng đồng, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân và phát huy vai trò của người Việt Nam tại Ấn Độ trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Phát biểu trong không khí thân tình và cởi mở, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ vui mừng khi có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với đại diện các hội nhóm cộng đồng người Việt, doanh nhân, lưu học sinh và tăng ni sinh.

Đại sứ khẳng định việc duy trì đối thoại thường xuyên, nắm bắt tình hình thực tế và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của bà con luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Đại sứ quán. Đại sứ quán sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, học tập, làm việc cũng như phát triển tại nước sở tại.

Nhân dịp này, Đại sứ thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong 9 tháng đầu năm, cũng như những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới, trong đó có việc quan tâm và chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mong muốn bà con tích cực đóng góp cho quê hương đất nước thông qua nhiều phương thức và nguồn lực khác nhau như kiều hối hay giữ vai trò kết nối hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch...

Thông tin về tình hình quan hệ hai nước, Đại sứ cho biết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ hai nước thời gian qua góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ giữ vai trò quan trọng, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở sở tại, mà còn trực tiếp vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ấn Độ, chị Khánh Linh, mong muốn Hội sẽ là “cánh tay nối dài” giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và mang lại nguồn lực phát triển cho Việt Nam. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Tại buổi gặp, chị Nguyễn Huỳnh Khánh Linh - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ấn Độ - chia sẻ về tình hình cộng đồng, các hoạt động kết nối, hỗ trợ bà con, đồng thời cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại thị trường Ấn Độ.

Theo chị Khánh Linh, cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ có đặc thù sống cách xa nhau về địa lý do Ấn Độ quá rộng lớn, nhưng cũng chính vì vậy bà con rất quan tâm tới việc phát huy và gìn giữ các giá trị truyền thống, văn hóa và tiếng Việt cho con em mình. Trong điều kiện và khả năng của mình, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ sẽ là “cánh tay nối dài” giúp thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang Ấn Độ tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mang nguồn lực về cho đất nước.

Chia sẻ về cộng đồng tăng ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ, Thượng tọa Thích Hạnh Chánh - Trưởng Ban đại diện Tăng Ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ - thông tin về tình hình tu học và sinh hoạt của các tăng ni sinh Việt Nam, cũng như những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tu học tại Ấn Độ.

Theo Thượng toạ, cộng đồng tăng ni sinh Việt Nam ngày càng phát triển ổn định và có nhiều đóng góp cho hoạt động hợp tác, giao lưu Phật giáo giữa hai nước thông qua các buổi thuyết giảng tại các trường và viện ở Ấn Độ.

Thượng toạ Thích Hạnh Chánh cho biết, trong thời gian tới, cộng đồng tăng ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ những người từ Việt Nam hành hương sang Ấn Độ, với con số hiện lên tới khoảng 5.000 người mỗi năm.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ, bạn Nguyễn Gia Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Hội - chia sẻ về tình hình học tập, đời sống của sinh viên Việt Nam và nhấn mạnh vai trò của Hội trong việc kết nối, hỗ trợ các thành viên ổn định cuộc sống cũng như học tập.

Nguyễn Gia Phúc cho biết các sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ luôn nỗ lực đạt thành tích tốt trong học tập, tích cực giao lưu với bạn bè Ấn Độ và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thực hiện lối sống có trách nhiệm với cộng đồng sở tại thông qua các buổi tham gia làm sạch môi trường. Phương châm của Hội sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ là có thành tích học tập tốt, kết nối sinh viên hai nước và sau này sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, hướng về quê hương, đóng vai trò cầu nối tích cực góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ./.

Kiều bào là cầu nối tự nhiên và thiết thực giữa Việt Nam và Ấn Độ Cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại bang Tamil Nadu là dịp để Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ lắng nghe tâm tư kiều bào, trao đổi việc phát huy nguồn lực này đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.