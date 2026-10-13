Huế đề xuất chi hơn 58 tỷ đồng để đảm bảo tiền lương cho cán bộ, nhân viên y tế

Trước tình trạng thiếu hụt kinh phí chi trả tiền lương tại một số đơn vị y tế công lập, Sở Y tế thành phố Huế đã đề xuất bổ sung 290 vị trí việc làm hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hỗ trợ hơn 58 tỷ đồng để bảo đảm tiền lương cho cán bộ, nhân viên y tế trong năm 2025 và 2026.

Ngành y tế thành phố Huế được giao biên chế 2.534 công chức, viên chức và người lao động, trong đó có 1.448 viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị.

Ngoài ra, hai bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên là Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Phục hồi chức năng có 187 viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Tuy nhiên, tại một số cơ sở y tế đang gặp khó khăn trong cân đối thu, chi, nhất là những đơn vị có năng lực hoạt động hạn chế, cơ sở vật chất xuống cấp và trang thiết bị lạc hậu.

Nguyên nhân thiếu hụt kinh phí tiền lương xuất phát từ đặc thù hoạt động của ngành y tế. Một số khoản thu như thuốc, vật tư, hóa chất và chế độ phẫu thuật, thủ thuật gần như không tạo ra nguồn thu bổ sung cho đơn vị.

Trong khi đó, giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới chỉ tăng khoảng 8-16% tùy đơn vị, thấp hơn mức tăng 30% của lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Mặt khác, nguồn kinh phí chi thường xuyên dành cho ngành y tế có xu hướng giảm, gây thêm áp lực trong cân đối thu, chi tại các đơn vị.

Nhằm giải quyết tình trạng này, Sở Y tế đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố Huế xem xét bổ sung 290 vị trí việc làm hưởng lương từ nguồn ngân sách, bao gồm 86 vị trí việc làm cho trạm y tế, 204 vị trí việc làm cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở; đồng thời hỗ trợ kinh phí hơn 58 tỷ đồng tiền lương thiếu hụt trong hai năm 2025-2026.

Để y tế cơ sở thực sự phát huy vai trò là nền tảng của hệ thống y tế và là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế Trần Kiêm Hảo kiến nghị về lâu dài, cần xác định mức độ tự chủ tài chính phù hợp với năng lực thực tế của từng đơn vị, bảo đảm nguồn lực tương xứng với nhiệm vụ y tế công ích; đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin và có cơ chế thu hút, giữ chân nhân lực y tế tại tuyến cơ sở.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Huế đang triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt kinh phí tiền lương trong năm 2025 và 2026.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua nghị quyết bổ sung kinh phí còn thiếu. Bên cạnh đó, tất cả trung tâm y tế khu vực được yêu cầu phối hợp với các địa phương ký hợp đồng khám sức khỏe sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Kinh phí thực hiện các hoạt động này sẽ được thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế, qua đó tạo thêm nguồn thu, góp phần bù đắp phần kinh phí chi trả tiền lương còn thiếu.

Ngoài ra, khi thực hiện chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Chân Mây, Bệnh viện Bình Điền và Bệnh viện Y học cổ truyền về Bệnh viện Đại học Y-Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế sẽ có thêm dư địa về biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước để cân đối, bố trí nhân lực phù hợp, từng bước giải quyết khó khăn về nguồn kinh phí chi trả tiền lương tại các đơn vị trực thuộc.

Các giải pháp trên nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn tài chính cho các cơ sở y tế công lập, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân./.

Nhân viên y tế được hưởng 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề, cao nhất là 80% Mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất.