Hơn 3.800 lượt bệnh nhân quốc tế khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến 10/10/2026, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám và điều trị, đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, diễn biến phức tạp đã được tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bằng các kỹ thuật chuyên sâu, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của y tế Việt Nam.

Trong tổng số 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám và điều trị, có 2.721 lượt khám ngoại trú, 65 lượt điều trị ban ngày hoặc ngoại trú chuyên sâu và 1.078 lượt điều trị nội trú.

Người bệnh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc (804 lượt), Lào (659 lượt), Đông Timor (264 lượt), Hàn Quốc (156 lượt), Philippines (127 lượt), Thái Lan (120 lượt), Đài Loan (101 lượt), Singapore (93 lượt), Ấn Độ (63 lượt) và Nhật Bản (53 lượt).

Ngoài khu vực châu Á, bệnh viện còn tiếp nhận người bệnh đến từ nhiều quốc gia tại châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Trong đó, Đức ghi nhận 268 lượt, Mỹ (107 lượt), Nga (79 lượt), Pháp (62 lượt), Nigeria (51 lượt), Nam Phi (50 lượt) và Australia (49 lượt).

Số liệu trên cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh của người nước ngoài tại Bệnh viện Bạch Mai ngày càng đa dạng, từ khám ngoại trú đến điều trị nội trú. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp liên chuyên khoa và công tác hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị.

Trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân quốc tế, Bệnh viện Bạch Mai đã điều trị nhiều trường hợp nguy kịch, đòi hỏi sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa.

Bên cạnh các trường hợp cấp cứu, bệnh viện còn tiếp nhận những người bệnh có tổn thương phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Để tạo thuận lợi cho người bệnh quốc tế, Bệnh viện Bạch Mai huy động nhân viên y tế có khả năng ngoại ngữ hỗ trợ tiếp nhận, trao đổi thông tin, dịch thuật hồ sơ và tư vấn điều trị. Ứng dụng Bạch Mai Care được giới thiệu với các tính năng hỗ trợ bốn ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật, góp phần tạo thuận lợi cho việc đăng ký khám và tiếp cận thông tin sức khỏe.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, bệnh viện còn đẩy mạnh đào tạo, trao đổi chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật với các đối tác quốc tế. Mỗi năm bệnh viện tiếp đón khoảng 200-300 bác sỹ, sinh viên y khoa nước ngoài đến thực tập, học tập chuyên sâu trong các lĩnh vực như can thiệp thần kinh, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện cũng tham gia hỗ trợ phát triển kỹ thuật điều trị đột quỵ tại các cơ sở y tế đối tác trong khu vực, trong đó có Bệnh viện Mittaphab của Lào, góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn và nâng cao năng lực điều trị tại các nước.

Việc tiếp nhận bệnh nhân quốc tế, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và mở rộng hợp tác đào tạo là những hoạt động góp phần tăng cường kết nối y tế giữa Việt Nam với các quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ y tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ khoa học và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục chú trọng phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong nước và người bệnh đến từ nhiều quốc gia./.

Chính phủ Hoa Kỳ trao tặng thiết bị xét nghiệm hiện đại cho Bệnh viện Bạch Mai Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ trong lĩnh vực y tế thông qua các dự án mang lại hiệu quả.