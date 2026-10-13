Triều cường gây ngập nặng đô thị và nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A tại Cà Mau

Liên tục những ngày qua, ngày 2 lần thủy triều dâng lớn đầu tháng 9 âm lịch (nhằm ngày 12 và 13/10), trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã bị ảnh hưởng ngập nặng cả trong đô thị và nhiều đoạn tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Phường Tân Thành, Cà Mau đến địa bàn phường Bạc Liêu.

Mặc dù trời mưa nhỏ nhưng nước thủy triều lên đã làm nhiều đoạn đường nội ô tại phường Tân Thành, Hòa Thành, Giá Rai và địa bàn khu dân cư các xã Phong Thạnh, Hòa Bình của tỉnh Cà Mau ngập nặng.

Ghi nhận vào tối 12 và sáng 13/10, ngập nặng nhiều đoạn trên tuyến đường Quốc Lộ 1A từ Bạc Liêu về Cà Mau, có đoạn ngập dài gần 1 km, sâu hơn nửa mét nước như khu vực gần cầu Nhàn Dân, khu vực Tắc Vân trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Cà Mau.

Nhiều hộ dân ven Quốc lộ 1A nước ngập sâu vào nhà hoặc mỗi lần có xe tải lớn đi ngang tạo sóng nước lớn ập vào gây ngập tràn vào nhà, hư hại đồ đạc mặc dù các hộ đều đã làm kè chắn, bao cát chặn nước trước cửa sân, nhà.

Triều cường khiến nhiều tuyến phố trong nội đô của tỉnh bị ngập, gây khó khăn cho người dân. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Một hộ dân bán tạp hóa và càphê trên đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành cho biết, nước dâng ngày 2 buổi lên cao, tháng 2 kỳ con nước lớn, trong đó lớn nhất là vào các tháng 8, 9, 10 âm lịch hàng năm, mỗi lần nước lên là không buôn bán được mà xe qua lại còn làm nước tràn vào nhà, làm ướt cả hàng tạp hóa bày bán trên kệ…

Đặc biệt, trong sáng và chiều ngày 13/10, thủy triều lên vào giờ tan tầm học sinh và cao điểm đi lại của người dân, làm nhiều xe máy bị ngập chết máy, có cả xe ôtô cũng nằm đường hoặc do ngập sâu không dám di chuyển gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông./.

Triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh Trên các tuyến đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng... thuộc địa bàn các phường Tân Thuận, Tân Hưng, Tân Mỹ, xã Nhà Bè, nước triều tràn qua mặt đường, gây ngập sâu nhiều đoạn.