Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc: Đâm dao tại trung tâm thương mại làm nhiều người bị thương

Đối tượng nam giới khoảng 60 tuổi đâm dao vào hàng loạt người trong trung tâm thương mại ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul ngày 13/10, khiến 1 người bị ngưng tim và 7 người khác bị thương.

Trần Quyên

Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã có 1 người bị ngưng tim và 7 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã đâm hàng loạt người trong trung tâm thương mại ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul, ngày 13/10.

Theo cảnh sát quận Namdong ở thành phố Incheon, đối tượng tình nghi khoảng 60 tuổi, đã tấn công mọi người bằng dao được buộc cố định vào cả hai tay tại khu vực thang cuốn giữa tầng hầm B2 (nơi có siêu thị Homeplus) và tầng 2 trên mặt đất. Nhiều người tại hiện trường đã khống chế được nghi phạm và giao cho cảnh sát. Các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất.Động cơ gây án đang được điều tra làm rõ.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã ghi nhận một số vụ tấn công bằng dao. Hồi tháng 5/2025, một đối tượng là nam giới đã tấn công 3 cảnh sát, trong khi 3 người khác đã bị đâm tử vong tại một nhà hàng pizza ở Seoul vào tháng 9 cùng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tấn công bằng dao #Trung tâm thương mại Hàn Quốc #Incheon #Bạo lực tại Hàn Quốc #An ninh đô thị Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chiều 12/10/2026, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại) và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.