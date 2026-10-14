Nghiên cứu cảnh báo xu hướng gia tăng tình trạng xâm hại trẻ em tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, nghiên cứu mới của Đại học Sydney cho thấy tình trạng xâm hại tình dục và bạo lực gia đình đối với trẻ em tại Australia có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2014-2024, đặc biệt trong những năm gần đây.

Bà Lucy Grummitt, trưởng nhóm nghiên cứu, cảnh báo tình hình đang ở mức đáng lo ngại, đòi hỏi chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp ứng phó.

Nghiên cứu phân tích dữ liệu của cảnh sát, số trẻ nhập viện do bị hành hung và hồ sơ của các cơ quan bảo vệ trẻ em trên toàn Australia. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 10 năm, tỷ lệ xâm hại tình dục ở trẻ em gái từ sơ sinh đến 9 tuổi tăng 32%, ở nhóm trẻ em gái từ 10-17 tuổi tăng 51% và ở nhóm trẻ em trai cùng độ tuổi tăng 60%. Đáng chú ý, tỷ lệ xâm hại tình dục ở trẻ em trai từ 10-17 tuổi tăng bình quân 15,7% mỗi năm kể từ năm 2021.

Tình trạng bạo lực gia đình liên quan đến hành hung trẻ em cũng có xu hướng gia tăng. Trong giai đoạn nghiên cứu, tỷ lệ ở trẻ em trai từ sơ sinh đến 9 tuổi tăng 57%. Đối với các nhóm tuổi và giới tính còn lại, tỷ lệ này tăng nhanh hơn kể từ khoảng năm 2020, với mức tăng hằng năm dao động từ 8-20%.

Theo bà Grummitt, bất bình đẳng thu nhập, tác động của đại dịch COVID-19, áp lực chi phí sinh hoạt và những thay đổi trong quan niệm, chuẩn mực về giới trên môi trường mạng có thể là những yếu tố liên quan đến xu hướng trên. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý cần tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa những yếu tố này và tình trạng bạo lực đối với trẻ em.

Một điểm đáng chú ý là số trẻ nhập viện do bị hành hung không ghi nhận xu hướng gia tăng, trong khi số vụ ngược đãi trẻ em được cơ quan bảo vệ trẻ em xác minh cũng không tăng.

Theo nhóm nghiên cứu, sự khác biệt giữa các nguồn dữ liệu có thể phản ánh những hạn chế trong năng lực tiếp nhận, điều tra và xử lý vụ việc của hệ thống bảo vệ trẻ em, thay vì cho thấy mức độ bạo lực thực tế không gia tăng.

Ông Conrad Townson, chuyên gia về xâm hại tình dục trẻ em, cho rằng xu hướng gia tăng kéo dài sau đại dịch là vấn đề đáng quan tâm. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý số vụ việc được ghi nhận tăng có thể một phần xuất phát từ việc nạn nhân hoặc những người liên quan ngày càng sẵn sàng trình báo, tố giác hành vi xâm hại.

Trước thực trạng trên, nhóm nghiên cứu kêu gọi chính quyền liên bang và các bang của Australia tăng đầu tư cho công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và triển khai các khuyến nghị về phòng, chống bạo lực đối với trẻ em.

Bà Grummitt nhấn mạnh bảo vệ trẻ em là vấn đề liên quan đến quyền con người, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính quyền.

Cựu Ủy viên quốc gia về quyền trẻ em Australia Anne Hollonds cũng kêu gọi đưa an toàn, quyền lợi và sức khỏe của trẻ em trở thành ưu tiên ở cấp quốc gia./.

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