Hàn Quốc lên kế hoạch di dời gần 45 cơ quan trung ương đến Sejong

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc dự kiến di dời 44 cơ quan hành chính trung ương và các đơn vị liên quan, với tổng biên chế 9.929 người, từ khu vực thủ đô đến thành phố hành chính Sejong theo lộ trình bắt đầu từ năm 2027.

Kế hoạch được triển khai theo hai hình thức: chuyển đến văn phòng thuê trước hoặc xây dựng trụ sở riêng rồi di dời theo từng giai đoạn.

Theo thông cáo ngày 13/10 của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, trong năm 2027, có 27 cơ quan với 2.995 công chức sẽ chuyển đến các văn phòng thuê tại Sejong.

Trong số này, 6 cơ quan, gồm Ủy ban Phát thanh, Truyền thông và Viễn thông, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Ủy ban An toàn Hạt nhân, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia, Ủy ban Giáo dục Quốc gia và Cơ quan Người Hàn Quốc ở nước ngoài, được ưu tiên di dời trong nửa đầu năm.

Các cơ quan còn lại thuộc nhóm này, trong đó có Ủy ban Dịch vụ Tài chính, dự kiến chuyển trong nửa cuối năm.

Đối với 17 cơ quan với 6.934 công chức cần trụ sở độc lập và các cơ sở chuyên dụng do đặc thù hoạt động như điều tra, an ninh và giám sát, chính phủ dự kiến xây dựng trụ sở mới và tổ chức di dời theo từng giai đoạn, hướng tới hoàn tất vào năm 2031.

Thời điểm di dời một số bộ, trong đó có Bộ Tư pháp và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, sẽ được xác định phù hợp với tiến trình sửa đổi Luật Thành phố hành chính đa chức năng.

Các bộ Ngoại giao, Thống nhất, Quốc phòng, Tư pháp và Bình đẳng giới và Gia đình hiện thuộc diện được loại trừ khỏi di dời theo luật hiện hành; chính phủ sẽ thảo luận với Quốc hội về việc điều chỉnh quy định này.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ và An toàn, chi phí thuê, bố trí và vận hành văn phòng cùng hỗ trợ di dời cho các cơ quan chuyển đến Sejong trong năm 2027 vào khoảng 897 tỷ won (672 triệu USD).

Tổng chi phí xây dựng trụ sở cho các cơ quan cần địa điểm riêng và những cơ quan dự kiến chuyển từ văn phòng thuê sang trụ sở mới ước khoảng 3.100 tỷ won (2,32 tỷ USD).

Chính phủ dự kiến bố trí khoảng 28,6 tỷ won (21,4 triệu USD) trong ngân sách năm 2027 cho thiết kế cơ bản và khởi động quá trình xây dựng.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết việc di dời nhằm giảm tình trạng tập trung quá mức tại khu vực thủ đô, thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng và củng cố vai trò của Sejong trong hoạt động điều hành quốc gia.

Quá trình triển khai sẽ tiếp tục được chuẩn bị về pháp lý, ngân sách và cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm các dịch vụ hành chính phục vụ người dân không bị gián đoạn./.

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