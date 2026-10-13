Hàn Quốc nâng cao năng lực ứng phó khủng bố sinh học

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 13/10, thành phố Busan của Hàn Quốc thông báo triển khai diễn tập mô phỏng ứng phó khủng bố sinh học từ ngày 15-29/10, nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

Các trung tâm y tế công cộng cấp quận, huyện sẽ chủ trì diễn tập, với sự tham gia của cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, quân đội và các cơ sở y tế. Thông qua các tình huống giả định, các đơn vị sẽ rà soát nhiệm vụ, trách nhiệm của từng lực lượng và kiểm tra quy trình ứng phó, từ phát hiện nguy cơ đến phối hợp xử lý sự cố.

Trước đó, từ tháng 5-9, Busan đã tổ chức các chương trình huấn luyện nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng ứng phó ban đầu, phục vụ bảo đảm an toàn tại các sự kiện quốc gia quan trọng và chủ động phòng ngừa nguy cơ khủng bố sinh học. Thành phố cũng kiểm tra các kho dự trữ vật tư và phương tiện ứng phó với các mối đe dọa sinh học tại các quận, huyện.

Tổng Giám đốc Cục Y tế công cộng Busan Cho Gyu Yul nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước các tình huống khủng hoảng y tế công cộng trong bối cảnh an ninh trong nước và quốc tế còn nhiều bất ổn.

Ông cho biết thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan y tế, cảnh sát và cứu hỏa, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó nhanh chóng, đồng bộ nhằm bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân./.

Cộng đồng các quốc gia độc lập hợp tác đối phó với nguy cơ khủng bố sinh học Nguồn gốc, quy mô và hướng sử dụng tiềm tàng của vũ khí sinh học bí mật “sẽ vượt xa biên giới của SNG,” đáng chú ý Trí tuệ Nhân tạo làm tăng đáng kể khả năng xảy ra khủng bố sinh học.

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