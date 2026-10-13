Tấn công mạng đe dọa an toàn dữ liệu quốc phòng Hàn Quốc

Trong 5 năm qua, Hàn Quốc ghi nhận 63 vụ rò rỉ dữ liệu tại các doanh nghiệp quốc phòng và nhà thầu phụ, trong đó 47 vụ xảy ra từ năm 2024 đến nay, chiếm gần 75% tổng số vụ.

Phần lớn các vụ việc liên quan đến tấn công mạng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thất thoát công nghệ và thông tin quốc phòng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo cáo của Cục Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) gửi Ủy ban Quốc phòng Quốc hội ngày 13/10 cho thấy số vụ rò rỉ dữ liệu tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quốc phòng tăng mạnh trong những năm gần đây.

Diễn biến này cho thấy những thách thức ngày càng lớn trong công tác bảo vệ dữ liệu và hệ thống thông tin của các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc phòng.

DAPA cho biết tấn công mạng là nguyên nhân chủ yếu gây rò rỉ dữ liệu quốc phòng. Xu hướng các cuộc tấn công mạng ngày càng phổ biến trên toàn quốc đang đe dọa an toàn thông tin của các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và cung ứng trang thiết bị quốc phòng.

Cơ quan này cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin không còn giới hạn ở các cơ quan nhà nước và cơ sở quân sự mà đang lan sang khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với năng lực quân sự, DAPA nhấn mạnh yêu cầu tăng cường bảo vệ dữ liệu, giám sát an ninh chuỗi cung ứng, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công mạng.

Nghị sĩ Yoo Yong Won, thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, nhấn mạnh bảo vệ công nghệ cốt lõi có ý nghĩa trực tiếp đối với an ninh quốc gia.

Ông kêu gọi DAPA tăng cường giám sát an ninh tại các doanh nghiệp quốc phòng và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ thất thoát công nghệ./.

Bill Gates cảnh báo AI có thể làm bùng phát tấn công mạng Theo tỷ phú Bill Gates, nguy cơ trước mắt không chỉ nằm ở khả năng AI mất kiểm soát mà còn ở việc các đối tượng xấu tận dụng công nghệ này cho tấn công mạng và những hoạt động nguy hiểm khác.