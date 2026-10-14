Cháy lớn tại công ty hóa chất ở Hàn Quốc khiến hàng nghìn người phải sơ tán

Ngày 14/10, khoảng 7.000 công nhân tại một nhà máy hóa dầu ở thành phố công nghiệp Ulsan, Đông Nam Hàn Quốc, đã phải sơ tán sau khi xảy ra vụ cháy lớn tại một công ty sản xuất hóa chất gần đó.

Theo hãng tin Yonhap, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 9 giờ 41 phút ngày 14/10 (giờ địa phương) tại một cơ sở sản xuất hóa chất ở Ulsan, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam.

Tất cả 12 nhân viên đang làm việc tại nhà máy đã kịp thời sơ tán an toàn. Khoảng 7.000 công nhân tại công trường xây dựng một nhà máy hóa dầu gần hiện trường và nhân viên tại các doanh nghiệp lân cận khác cũng được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Đám cháy bắt nguồn từ một bể ngoài trời chứa 8.000 lít toluene, một hóa chất dễ cháy, trong quá trình chuyển chất này sang các thùng chứa. Ngọn lửa sau đó lan sang khu vực lưu trữ các hóa chất nguy hiểm khác, trong đó có acetone và ethanol.

Nhà chức trách đã huy động hơn 200 lính cứu hỏa để dập lửa. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn khoảng 4 giờ sau khi bùng phát. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

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