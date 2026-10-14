Ngăn chặn lừa đảo đặt phòng trực tuyến, bảo vệ thương hiệu du lịch Phú Quốc

Những trang mạng xã hội, website giả mạo khách sạn, resort với hình ảnh chuyên nghiệp, lượt tương tác cao đang trở thành cái bẫy đối với du khách khi đặt phòng trực tuyến tại Phú Quốc.

Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, các hành vi này còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp du lịch chân chính và hình ảnh điểm đến.

Việc Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan đến dịch vụ du lịch góp phần ngăn chặn thủ đoạn phạm tội, bảo vệ quyền lợi du khách trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Bảo vệ uy tín doanh nghiệp, giữ an toàn cho điểm đến

Theo Công an tỉnh An Giang, tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ các trang mạng xã hội rao bán phòng khách sạn, resort cao cấp tại "đảo Ngọc" Phú Quốc với thủ đoạn hết sức tinh vi và chuyên nghiệp.

Chúng lập hàng loạt fanpage, website giả mạo các thương hiệu du lịch 5 sao nổi tiếng, chạy quảng cáo rầm rộ, mua hàng loạt lượt tương tác, đánh giá ảo nhằm thao túng tâm lý, dụ dỗ du khách. Khi nạn nhân “sập bẫy” và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Nhận định đây là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, thương hiệu du lịch Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã xác lập Chuyên án 426L, huy động lực lượng, phương tiện cùng các biện pháp nghiệp vụ hiện đại để đấu tranh, triệt phá.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết trung tuần tháng 7/2026, Ban chuyên án tổ chức phá án, bắt giữ 4 đối tượng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can, ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng và tiếp tục xác minh vai trò của những người liên quan.

Cơ quan chức năng cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng đã xác định rõ nhân thân, lai lịch; rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan, với tổng số tiền giao dịch luân chuyển hơn 6.000 tỷ đồng.

Đồng thời, quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định được 17/60 bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản đứng tên “doanh nghiệp ma” (Công ty KOKOSA) với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Không chỉ giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác như: Thu học phí, bán bảo hiểm, chương trình “phi công nhí”… Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường thông tin thêm, để tạo lòng tin tuyệt đối cho bị hại, các đối tượng đã thành lập “doanh nghiệp ma”, mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân công ty, khiến nạn nhân không hề nghi ngờ.

Đây là dạng tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp đang nổi lên hiện nay, có tính chất tinh vi, khó nhận diện. Việc bóc gỡ thành công thủ đoạn này có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các đường dây tương tự. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Những hành vi lừa đảo trực tuyến không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại tài chính cho cá nhân bị hại, mà còn để lại những hệ lụy trực tiếp, nặng nề đối với cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch chân chính.

Ông Tiến Đạt, đại diện doanh nghiệp Rosie Hillside Phú Quốc, cho biết vào cao điểm du lịch quốc tế cuối năm 2025, doanh nghiệp liên tục gặp trường hợp khách nước ngoài đến nhận phòng nhưng không có thông tin đặt phòng trên hệ thống nội bộ. Qua xác minh, doanh nghiệp phát hiện nhiều website mạo danh thương hiệu để cung cấp thông tin sai lệch, nhận tiền đặt cọc rồi “mất tích.”

Tình trạng này khiến khách hàng bức xúc, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín thương hiệu. Việc lực lượng công an triệt phá đường dây lừa đảo giúp doanh nghiệp giảm áp lực, góp phần khôi phục niềm tin của khách hàng quốc tế, bảo vệ uy tín thương hiệu.

Một góc khu du lịch Hòn Thơm, Nam đảo Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tăng cường phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp du lịch cần chủ động bảo vệ thương hiệu trên môi trường số, kịp thời phát hiện các trang giả mạo và hướng dẫn khách hàng sử dụng kênh đặt phòng chính thức. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng cũng có vai trò quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo.

Việc đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Phú Quốc đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị để đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027 - sự kiện đối ngoại có tầm vóc quốc tế. Sự kiện dự kiến đón tiếp hàng chục nghìn đại biểu, lãnh đạo các nền kinh tế, doanh nhân và nhà báo từ khắp nơi trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, mỗi hành vi lừa đảo nhắm vào du khách đều có thể làm tổn hại sâu sắc đến hình ảnh một điểm đến an toàn, mến khách và chuyên nghiệp của Việt Nam.

Việc đấu tranh loại bỏ các góc tối lừa đảo trực tuyến không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và du khách, mà còn củng cố niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh trước thềm sự kiện đặc biệt quan trọng này.

Chiến công tại Chuyên án 426L là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an tỉnh An Giang trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, diễn biến tội phạm trên không gian mạng dự báo sẽ còn nhiều phức tạp.

Để giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ thương hiệu du lịch Phú Quốc, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang khẳng định, đơn vị tiếp tục xác lập các chuyên án đặc biệt nhằm rà quét toàn diện không gian mạng, kiên quyết triệt phá các sàn thương mại điện tử giả mạo, các văn phòng du lịch “ma.”

Đồng thời, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân và du khách nâng cao cảnh giác, dễ dàng nhận diện phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm.

Cạnh đó, Công an tỉnh An Giang cũng khuyến cáo du khách khi đặt dịch vụ du lịch, phòng nghỉ cần chủ động kiểm tra kỹ thông tin qua các kênh chính thống; tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn khi chưa xác minh rõ ràng.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng chức năng cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đặc khu Phú Quốc khẳng định quyết tâm duy trì hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng phục vụ thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2027, xứng tầm là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng vươn tầm quốc tế./.

16 năm tù cho nữ giám đốc lừa bán tour giá rẻ cho hàng trăm người Bị cáo Trần Ngọc Bích, Giám đốc Công ty thương mại và du lịch Bắc Á và Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch Hanoi Travel, bị tuyên án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”