Triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại Hà Nội, Huế, Gia Lai

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 1969/QĐ-TTg ngày 13/10/2026 phê duyệt “Đề án thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại thành phố Hà Nội, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai” (Đề án).

Mục tiêu tổng quát của Đề án là hình thành và tổ chức thí điểm mô hình Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng nằm độc lập với Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp; bố trí nhân viên bưu chính đảm nhận một số công việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng.

Trên cơ sở thực hiện thí điểm, đánh giá khả năng từng bước thay thế một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết trực tiếp thực hiện cho các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, 100% Điểm tham gia thí điểm thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến, đăng ký thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID theo quy định; tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Lựa chọn tối thiểu 10% tổng số điểm thuộc mạng bưu chính công cộng trên địa bàn từng địa phương để thí điểm giao nhân viên bưu chính tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phạm vi được giao.

Phấn đấu lựa chọn tối thiểu 20% tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận tại các Trung tâm trên địa bàn từng địa phương để thí điểm giao nhân viên bưu chính thực hiện các công đoạn: tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên lựa chọn các thủ tục hành chính thiết yếu, phát sinh nhiều, hồ sơ đơn giản, mức độ rủi ro thấp và có khả năng thực hiện trên môi trường số.

Giảm tải công việc cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo điều kiện tập trung nguồn lực cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc bổ sung các Điểm tại phường, xã có địa bàn rộng.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, nghiên cứu, đánh giá khả năng từng bước thay thế việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện.

Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công cho người cao tuổi, người khuyết tật, người hạn chế kỹ năng số và người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn.

7 nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Quyết định đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý và cơ chế triển khai thí điểm dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng; Xây dựng mô hình thí điểm; Lựa chọn Điểm và thủ tục hành chính thí điểm; Lựa chọn địa bàn, quy mô và thời gian thực hiện; Phạm vi, công việc thực hiện; Bảo đảm các điều kiện tổ chức và vận hành; Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và báo cáo.

Về xây dựng mô hình thí điểm, Quyết định nêu rõ, thí điểm giao Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam bố trí nhân viên bưu chính đảm nhận công việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng theo phạm vi được cơ quan có thẩm quyền giao.

Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng là điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng, được tổ chức ngoài Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện một số công việc trong quá trình cung cấp dịch vụ công theo phạm vi được cơ quan có thẩm quyền giao (Điểm).

Điểm chỉ thực hiện các công việc được giao trong quá trình cung cấp dịch vụ công theo phạm vi được cơ quan có thẩm quyền giao; không làm thay đổi thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lựa chọn Điểm và thủ tục hành chính thí điểm

Ưu tiên lựa chọn Điểm tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, địa bàn xa Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc nơi người dân khó tiếp cận dịch vụ công; đồng thời xem xét các khu công nghiệp, khu vực đô thị có nhu cầu giao dịch lớn.

Việc lựa chọn Điểm căn cứ vào nhu cầu phục vụ, quy mô dân cư, lưu lượng hồ sơ, khoảng cách đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, điều kiện hạ tầng, khả năng kết nối và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Yêu cầu thủ tục hành chính lựa chọn đưa vào thí điểm như sau:

Đơn giản, rủi ro thấp, phát sinh thường xuyên và phù họp nhu cầu thực tế.

Thuộc thẩm quyền tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính hoặc thẩm quyền giải quyết của địa phương thực hiện thí điểm.

Đã được công bố, công khai đầy đủ về quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, phí, lệ phí, thời hạn và kết quả giải quyết.

Có khả năng kết nối, tiếp nhận, số hóa, luân chuyển, theo dõi và trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phù hợp điều kiện hạ tầng, nhân lực và khả năng quản lý, kiểm tra, giám sát của địa phương.

Quyết định nêu rõ, không lựa chọn các thủ tục hành chính có hồ sơ, tài liệu chứa bí mật nhà nước hoặc thủ tục yêu cầu xác minh, kiểm tra thực tế mà không đáp ứng điều kiện thực hiện tại Điểm.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại từng Điểm phải được công khai, trong đó xác định rõ tên, mã thủ tục hành chính, lĩnh vực, cơ quan giải quyết, công đoạn thực hiện tại Điểm và phương thức trả kết quả.

Danh sách Điểm, địa chỉ, thời gian phục vụ, danh mục thủ tục hành chính và phạm vi công việc được thực hiện phải được công khai trước khi Điểm đi vào hoạt động.

Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính được lựa chọn thí điểm trên cơ sở kết quả thực hiện, nhu cầu thực tế và điều kiện tổ chức triển khai nhưng không làm thay đổi mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi thí điểm của Đề án.

Lựa chọn địa bàn, quy mô và thời gian thực hiện

Địa bàn thí điểm gồm thành phố Hà Nội, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai.

Quy mô thí điểm: Gồm toàn bộ các Điểm thực hiện công việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến; đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID; tra cứu quá trình giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí với tất cả các thủ tục hành chính đủ điều kiện; lựa chọn tối thiểu 10% tổng số Điểm của từng địa phương thí điểm để giao nhân viên bưu chính thực hiện tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án.

Đề án được thực hiện theo các giai đoạn sau:

-Giai đoạn chuẩn bị:

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (13/10/2026), các địa phương thực hiện thí điểm chuẩn bị các điều kiện nguồn lực cần thiết; phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến lựa chọn Điểm, danh mục thủ tục hành chính và công việc khác liên quan để đưa Điểm vào hoạt động.

Trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại 3 địa phương theo trình tự, thủ tục rút gọn của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

-Giai đoạn triển khai thí điểm: Thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại 03 địa phương có hiệu lực.

- Giai đoạn tổng kết, đánh giá: Dự kiến quý 1/2028.

Quyết định số 1969/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (13/10/2026)./.

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