Lai Châu: Khai thác lợi thế tự nhiên thiên nhiên, thúc đẩy du lịch mạo hiểm

Là tỉnh có địa hình núi cao, hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, Lai Châu có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch mạo hiểm. Trên cơ sở cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển hệ thống sản phẩm du lịch mạo hiểm theo hướng đa dạng, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.

Lợi thế lớn về tự nhiên thiên nhiên

Lai Châu hiện có nhiều đỉnh núi thuộc nhóm cao nhất Việt Nam, trong đó một số đỉnh nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh như Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn, Pu Si Lung và một số đỉnh nằm trên ranh giới với các địa phương lân cận như Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử).

Đây là nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển các sản phẩm trekking, leo núi chuyên nghiệp, chạy địa hình (trail running), đạp xe địa hình và khám phá thiên nhiên.

Bên cạnh đó là hệ thống rừng nguyên sinh, hang động, thác nước, lòng hồ thủy điện, suối khoáng và các điểm săn mây nổi tiếng, tạo điều kiện để khai thác mở rộng các loại hình trải nghiệm ngoài trời.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch mạo hiểm

Trong bối cảnh Du lịch Lai Châu duy trì đà tăng trưởng tích cực những năm gần đây, từng bước mở rộng thị trường khách và nâng cao chất lượng sản phẩm. Du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm là một trong những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh nổi bật của Lai Châu. Việc ưu tiên phát triển du lịch mạo hiểm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút khách lưu trú, kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng giá trị cho ngành Du lịch của tỉnh.

Lai Châu đang tiếp cận theo hướng xây dựng chuỗi sản phẩm đồng bộ, lấy tài nguyên thiên nhiên làm nền tảng, kết hợp với giá trị văn hóa bản địa để tạo nên những trải nghiệm có chiều sâu. Việc phát triển không chỉ dừng ở các hoạt động chinh phục đỉnh núi mà còn hướng tới hình thành các hành trình khám phá tổng hợp, kết nối giữa thể thao, sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.

Một điểm mới trong định hướng phát triển là xây dựng sản phẩm theo từng không gian du lịch. Tại khu vực Tam Đường (nay thuộc xã Bình Lư) và Phong Thổ, tỉnh tập trung khai thác các tuyến trekking, leo núi và từng bước nghiên cứu phát triển các hoạt động dù lượn; khu vực Sìn Hồ phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng kết hợp khám phá thiên nhiên; khu vực Mường Tè hướng tới các hành trình chinh phục đỉnh núi, trải nghiệm rừng nguyên sinh và khám phá văn hóa vùng biên.

Song song với khai thác lợi thế tự nhiên, Lai Châu chú trọng gia tăng giá trị trải nghiệm thông qua việc kết nối du lịch mạo hiểm với du lịch cộng đồng. Sau hành trình chinh phục các cung đường, du khách có thể lưu trú tại các bản du lịch cộng đồng, thưởng thức ẩm thực truyền thống, tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu nghề thủ công và đời sống của đồng bào địa phương. Mô hình này không chỉ kéo dài thời gian lưu trú mà còn tạo thêm sinh kế cho người dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau hành trình chinh phục các cung đường, du khách có thể lưu trú tại các bản du lịch cộng đồng, thưởng thức ẩm thực truyền thống, tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu nghề thủ công và đời sống của đồng bào địa phương. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh

Theo Đề án phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, địa phương tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; hoàn thiện các điều kiện về kỹ thuật, dịch vụ và nguồn nhân lực, tạo nền tảng để các sản phẩm du lịch mạo hiểm phát triển theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bền vững.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, chuẩn hóa các tuyến, điểm du lịch mạo hiểm đang khai thác và tiếp tục nghiên cứu mở mới các hành trình phù hợp với nhu cầu thị trường. Các cung đường du lịch mạo hiểm được khảo sát, đánh giá mức độ an toàn, khả năng tiếp cận và sức chứa nhằm xây dựng những chương trình trải nghiệm phù hợp với từng nhóm du khách.

Song song với đó, hệ thống biển chỉ dẫn, điểm dừng chân, cơ sở lưu trú, dịch vụ vận chuyển và các tiện ích hỗ trợ cũng từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho du khách trong suốt hành trình.

Đối với loại hình du lịch mạo hiểm, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Lai Châu chú trọng xây dựng quy trình tổ chức tour phù hợp với từng loại hình trải nghiệm; khuyến khích doanh nghiệp trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị chuyên dụng; tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, porter và lực lượng hỗ trợ tại điểm đến.

Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp và du khách, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, có trách nhiệm.

Tỉnh cũng tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước nhằm xây dựng các chương trình du lịch chuyên đề, kết nối Lai Châu với các trung tâm du lịch lớn và các địa phương trong vùng Tây Bắc.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa gắn với du lịch nhằm quảng bá hình ảnh và tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch mạo hiểm. Các giải marathon trên địa hình vùng cao, hoạt động leo núi, dù lượn, đạp xe địa hình cùng chuỗi sự kiện trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu đã thu hút đông đảo vận động viên, du khách và các doanh nghiệp lữ hành tham gia.

Phát triển du lịch mạo hiểm trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác xúc tiến, quảng bá cũng được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số. Hình ảnh về các cung đường trekking, đỉnh núi, bản du lịch cộng đồng, hoạt động thể thao ngoài trời được giới thiệu rộng rãi trên các kênh truyền thông đại chúng.

Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên du lịch, điểm đến và dịch vụ cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Phát triển du lịch mạo hiểm được Lai Châu đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa khai thác và bảo tồn. Các hoạt động trải nghiệm được định hướng gắn với bảo vệ tài nguyên rừng, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc địa phương./.

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