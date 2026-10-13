Tìm về đồi Cổ Thạch nguyên sơ giữa miền biển Đắk Lắk

Nằm ở thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, đồi Cổ Thạch thu hút du khách bởi cảnh quan núi biển giao hòa, con đường đá được người dân truyền lại là có từ hàng trăm năm trước cùng rừng duối lâu năm. Không quá náo nhiệt, nơi đây mang vẻ đẹp bình dị, đồng thời lưu giữ những dấu tích gắn với đời sống của cư dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Con đường đá lưu dấu chân người xưa

Giữa những điểm đến đã quen thuộc với du khách ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đồi Cổ Thạch mang một sức hút riêng bởi cảnh quan còn giữ được nét tự nhiên. Từ triền đồi, tầm mắt mở rộng ra vùng biển xanh; những mảng cây cối đan xen cùng lối đi bằng đá tạo nên không gian yên bình, khác với sự nhộn nhịp thường thấy tại các khu du lịch đông khách. Điểm nhấn của đồi Cổ Thạch là con đường đá dẫn lên đồi. Những phiến đá tự nhiên được xếp nối tiếp nhau, tạo thành lối đi men theo địa hình.

Ông Võ Văn Hùng, người dân sinh sống lâu năm tại khu vực đồi Cổ Thạch, cho biết theo lời kể của các thế hệ trước, con đường có thể đã tồn tại khoảng 150-200 năm. Tuy nhiên, người dân hiện chưa xác định được chính xác thời điểm xây dựng cũng như người đầu tiên tạo dựng lối đi này. Ngày xưa đây là con đường mòn gập ghềnh. Nhờ có đường đá mà bà con đi lại, vận chuyển nông sản, đồ đạc lên đồi thuận tiện hơn hẳn.

Từ lời kể của người dân, con đường đá không chỉ đơn thuần là một lối đi mà còn gắn với nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Dù chưa có đủ tư liệu để xác định niên đại và nguồn gốc cụ thể, con đường vẫn là một chi tiết đặc biệt trong câu chuyện về vùng đất này.

Bên cạnh con đường đá là rặng rừng duối lâu năm, góp phần tạo nên không gian xanh mát trên triền đồi. Sự kết hợp giữa cây cối, những đoạn đường đá và tầm nhìn hướng biển khiến nơi đây phù hợp với những chuyến tham quan nhẹ nhàng, đi bộ, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Những phiến đá tự nhiên nối tiếp nhau tạo thành lối đi men theo địa hình, gợi dấu ấn lao động của người dân trong quá trình khai phá và sử dụng vùng đồi. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Với chị Nhung, du khách đến từ Hà Nội, ấn tượng về đồi Cổ Thạch đến từ chính sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và những dấu tích xưa. Chị cho biết nơi đây có góc nhìn ra biển đẹp, con đường đá được người dân truyền lại là có từ hàng trăm năm trước và rặng rừng duối tạo nên nét riêng. Sự thân thiện, gần gũi của người dân cũng khiến chuyến tham quan thêm đáng nhớ.

Mở hướng du lịch, giữ gìn giá trị vốn có

Những năm gần đây, đồi Cổ Thạch bắt đầu được nhiều du khách, nhất là những người trẻ yêu thích khám phá và nhiếp ảnh tìm đến. Sự hiện diện của khách tham quan mang lại không khí mới cho vùng quê vốn yên bình, đồng thời tạo thêm cơ hội để người dân giới thiệu cảnh đẹp địa phương.

Bà Chi, người dân sống gần khu vực đồi cho biết, trước đây con đường đá chủ yếu phục vụ việc đi lại của người dân. Khi ngày càng có nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh, cảnh vật quen thuộc trong đời sống thường ngày cũng trở thành điểm thu hút khách.

Một số trẻ nhỏ trong làng tranh thủ thời gian rảnh dẫn khách tham quan, hỗ trợ chụp ảnh lưu niệm để có thêm khoản thu nhập. Những hoạt động tuy còn nhỏ lẻ nhưng cho thấy người dân địa phương đã bắt đầu tham gia vào việc giới thiệu cảnh quan quê hương.

Ông Võ Văn Hùng cho biết thêm, việc đường sá được cải thiện, điều kiện sinh hoạt từng bước thuận lợi hơn giúp người dân quanh đồi Cổ Thạch thêm phấn khởi. Đây cũng là những yếu tố cần thiết nếu địa phương muốn phát huy giá trị cảnh quan gắn với đời sống cộng đồng.

Theo anh Phạm Trọng Hân, hướng dẫn viên du lịch tự do và nhiếp ảnh gia tại Đắk Lắk, đồi Cổ Thạch có thể được kết nối với các điểm tham quan ở khu vực tỉnh Phú Yên cũ, trong đó có Nhà thờ Mằng Lăng, Hải đăng Gành Đèn, Gành Đá Đĩa và Cầu gỗ Ông Cọp...

Việc xây dựng hành trình kết nối sẽ giúp du khách có thêm lựa chọn khi khám phá cảnh quan, văn hóa và đời sống địa phương. Sức hấp dẫn của đồi Cổ Thạch nằm ở không gian yên bình và vẻ tự nhiên chưa bị tác động nhiều bởi hoạt động du lịch. Nhiều du khách thích dành thời gian ngồi ngắm cảnh, trò chuyện, chụp ảnh và tận hưởng không gian thoáng đãng thay vì chỉ ghé qua để tham quan trong thời gian ngắn.

Để đưa hình ảnh những điểm đến còn ít được biết đến gần hơn với công chúng, những người làm du lịch trẻ đang tận dụng các nền tảng mạng xã hội kết hợp hình ảnh và video để giới thiệu cảnh quan. Cùng với việc quảng bá, ý thức giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải và bảo vệ môi trường tự nhiên cũng là vấn đề cần được quan tâm khi lượng khách tăng lên.

Trên khu vực Đồi Cổ Thạch còn nhiều dấu vết của các giếng Chăm Cổ có nước quanh năm phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi, trồng trọt. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Dù có những lợi thế nhất định, đồi Cổ Thạch vẫn cần thêm thông tin khảo sát để đánh giá đầy đủ giá trị lịch sử của con đường đá, đặc điểm của rặng rừng duối và khả năng phát triển du lịch. Việc xác định rõ hiện trạng, nguồn gốc các dấu tích, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên môn sẽ giúp quá trình giới thiệu và khai thác điểm đến có cơ sở hơn, tránh những cách diễn giải chưa được kiểm chứng.

Về lâu dài, việc cải thiện điều kiện tiếp cận và tổ chức hoạt động tham quan cần đi cùng việc bảo vệ cảnh quan, hạn chế rác thải và tránh những can thiệp làm thay đổi đặc điểm vốn có của khu vực. Người dân địa phương cũng cần được tham gia vào quá trình phát triển dịch vụ để có thêm cơ hội cải thiện thu nhập, đồng thời tiếp tục gìn giữ những giá trị gắn với quê hương.

Chị Nhung, du khách đến từ Hà Nội mong muốn, đồi Cổ Thạch được quan tâm đầu tư, quy hoạch hợp lý để nhiều người biết đến hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ hiện có. Mong muốn ấy cũng đặt ra yêu cầu quan trọng đối với quá trình phát triển điểm đến: khai thác những lợi thế tự nhiên phải đi cùng gìn giữ cảnh quan và tôn trọng đời sống của cộng đồng địa phương.

Con đường đá vẫn nằm đó trên triền đồi hướng ra biển, gắn với những câu chuyện được người dân truyền lại qua nhiều thế hệ. Khi được tìm hiểu, xác minh và bảo tồn đúng cách, dấu tích này có thể trở thành một phần giá trị riêng của đồi Cổ Thạch, góp thêm lựa chọn cho hành trình khám phá vùng đất phía Đông tỉnh Đắk Lắk mà không làm mất đi nét bình dị vốn có./.

Đắk Lắk khai thác hiệu quả chuỗi giá trị du lịch từ các sản phẩm văn hóa biển Dù có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng từ đời sống, văn hóa biển nhưng thực tế cho thấy Đắk Lắk còn thiếu nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo nên giá trị khác biệt.