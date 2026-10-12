Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại tỉnh Vĩnh Long, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại.

Sự kiện góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tuần lễ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, mở rộng kết nối với các địa phương trong khu vực. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động tại nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử và du lịch trên địa bàn.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/11 tại Trung tâm Văn hóa khu vực Trà Vinh, phường Nguyệt Hóa, với khoảng 500 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự. Chương trình gồm các nghi thức khai mạc và biểu diễn nghệ thuật, được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long.

Đa dạng không gian văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của Vĩnh Long cùng các địa phương Nam Bộ.

Nổi bật là không gian ẩm thực Nam Bộ với khoảng 50 gian hàng, giới thiệu các món ăn truyền thống, bánh dân gian, trình diễn chế biến món ăn và thức uống. Hoạt động còn kết hợp giao lưu đờn ca tài tử, múa và hát dân tộc Khmer, tạo cơ hội để người dân, du khách thưởng thức sự phong phú của văn hóa vùng sông nước.

Cùng thời gian này, Hội chợ Xúc tiến thương mại-Sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP được tổ chức tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa, với quy mô khoảng 300 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là dịp giới thiệu sản phẩm địa phương, kết nối cung cầu và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa Khmer cũng là nội dung trọng tâm. Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 17 đến 19/11 tại Khu Văn hóa-Du lịch Ao Bà Om.

Hát bội phục vụ du khách tại Văn Thánh miếu Vĩnh Long. (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm được tổ chức từ ngày 20 đến 23/11 tại khu di tích này. Đáng chú ý, trong ngày công diễn, các đội tham gia sẽ cùng diễn tấu một bài nhạc nhằm xác lập kỷ lục Guinness.

Ngày 23 và 24/11, hoạt động “Con đường nghệ thuật-Không gian văn hóa dân tộc-Hành trình di sản” diễn ra trên đường Trần Văn Bảy và đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu. Không gian giới thiệu hình ảnh, trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, nghề truyền thống, sản phẩm văn hóa và các hình thức sinh hoạt dân gian của những cộng đồng dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm được tổ chức nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Trong lĩnh vực du lịch, không gian triển lãm “Vĩnh Long-Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long” giới thiệu hình ảnh, chương trình tham quan và tiềm năng du lịch của các tỉnh, thành phố, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến kết nối, hợp tác.

Tại Khu di tích Ao Bà Om, du khách còn có thể tham quan không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer và trải nghiệm các hoạt động phát triển văn hóa đọc. Chương trình dự kiến giới thiệu sách Khmer-Việt, sách lá buông, xe thư viện lưu động, hoạt động STEM Robotic và các trải nghiệm dành cho học sinh, người dân.

Bên cạnh đó, ngày 21/11, tỉnh dự kiến khánh thành Khu lưu niệm cố Soạn giả-Nghệ sỹ Nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu. Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử diễn ra từ ngày 19 đến 21/11 tại khu lưu niệm, góp phần kết nối không gian tưởng niệm danh nhân nghệ thuật với hoạt động biểu diễn, thực hành và lan tỏa giá trị đờn ca tài tử Nam Bộ.

Sôi nổi hoạt động thể thao, điểm nhấn đua ghe Ngo

Các hoạt động thể thao được tổ chức trước và trong tuần lễ, góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút người dân và du khách tham gia. Trong đó, giải đua ghe Ngo là một trong những điểm nhấn, gắn với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại khu vực sông Láng Thé, xã Bình Phú, với các nội dung đua cự ly 1.200 m, 1.000 m nam và 1.000 m nam-nữ phối hợp. Ban tổ chức mời các đội ghe Ngo trong khu vực tham dự.

Cùng với đua ghe Ngo, các hoạt động chạy việt dã, đẩy gậy, nhảy bao bố, đập nồi đất, kéo co và đi cầu tre tạo thêm sân chơi cộng đồng, góp phần duy trì những hình thức vận động, vui chơi gắn với văn hóa địa phương.

Du khách đến tham quan, vui chơi tại Khu Du lịch Lan Vương, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Đặc biệt, đêm lễ hội Ok Om Bok dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 24/11 tại Khu di tích Ao Bà Om. Chương trình gồm nghi thức cúng trăng, diễu hành của các chùa quanh Ao Bà Om, thả hoa đăng và đèn nước.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà, học bổng cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long.

Đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, Ok Om Bok, còn gọi là Lễ Cúng Trăng, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng trong năm. Nghi lễ thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, mùa màng và gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những nghi thức truyền thống, tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian và hoạt động đua ghe Ngo góp phần tạo nên bản sắc riêng của lễ hội.

Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ, trong đó có lễ hội tại Vĩnh Long, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015. Việc tổ chức các hoạt động gắn với lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa qua các thế hệ mà còn tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc.

Phát huy di sản, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch

Thông qua Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026, Vĩnh Long hướng đến quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng du lịch và các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, trong đó có văn hóa Khmer. Sự kiện cũng tạo cơ hội tăng cường giao lưu với các tỉnh, thành phố, thúc đẩy liên kết xây dựng sản phẩm văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư.

Ẩm thực thu hút du khách tại Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, xã Hòa Minh (Vĩnh Long). (Ảnh: TTXVN phát)

Việc kết hợp hoạt động văn hóa với thể thao, thương mại và quảng bá du lịch giúp mở rộng không gian trải nghiệm cho người dân, du khách, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường.

Bên cạnh mục tiêu phát triển du lịch, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam còn góp phần tạo đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng trong cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Với chuỗi hoạt động diễn ra trong bảy ngày, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Vĩnh Long, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời phát huy bản sắc các dân tộc như một nguồn lực cho phát triển bền vững./.

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