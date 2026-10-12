Thu Huyền sẽ dự thi Miss Heritage International 2026 tại Thái Lan

Miss Heritage Global 2026 là mùa thứ 7 dự kiến tổ chức tại Việt Nam, đã phải dừng lại trước ngày diễn ra. Trong hoàn cảnh đó, Miss Heritage Vietnam 2026 Trần Thị Thu Huyền bất ngờ nhận được thư mời tham dự Miss Heritage International 2026 sẽ diễn ra tại Thái Lan, nơi dự kiến quy tụ 69 thí sinh quốc tế vào tháng 11.

Theo thông tin được công bố trước đó, Công ty TNHH Future Star World, đơn vị tổ chức Miss Heritage Global 2026 tại Việt Nam, đã gửi thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng về việc ngừng tổ chức cuộc thi, đồng thời thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Nguyên nhân được đưa ra là biến cố gia đình của Chủ tịch cuộc thi quốc tế, khi người thân của ông gặp tai nạn và qua đời.

Việc cuộc thi không thể diễn ra khiến kế hoạch tham gia sân chơi quốc tế của Thu Huyền thay đổi. Tuy nhiên, ngày 2/10/2026, cô nhận được thư mời chính thức từ Eplanet Private Limited, đơn vị có trụ sở tại Singapore, tham dự Miss Heritage International 2026 tại Thái Lan.

Đây là cuộc thi riêng biệt trong hệ thống Heritage Pageants, không phải phiên bản đổi tên hay phần tiếp nối của Miss Heritage Global. Dù cùng quan tâm đến các giá trị văn hóa và di sản, hai sân chơi có chương trình và cơ cấu tổ chức độc lập.

Theo kế hoạch, Miss Heritage International 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20-27/11 tại Thái Lan. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 26/11 với sự tham gia của 69 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Miss Heritage International tập trung vào năm giá trị được gọi chung là P.E.T.C.H., gồm hòa bình, môi trường, du lịch, văn hóa và di sản. Theo định hướng của Heritage Pageants, cuộc thi không chỉ tìm kiếm gương mặt nổi bật mà còn tạo cơ hội để các thí sinh giao lưu, chia sẻ bản sắc văn hóa và góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản.

Với đại diện Việt Nam, những chất liệu để giới thiệu đất nước không thiếu: tà áo dài, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực cùng kho tàng di sản vật thể và phi vật thể trải dài trên nhiều vùng miền. Vấn đề là Thu Huyền lựa chọn kể những câu chuyện ấy thế nào cho gần gũi với khán giả quốc tế, thay vì chỉ dừng ở trình diễn những hình ảnh quen thuộc.

Theo Giám đốc điều hành Future Star World, ông Võ An Nguyên, công ty sẽ tư vấn và hoạch định kế hoạch tham gia cuộc thi cho Thu Huyền. Việc chuẩn bị tập trung vào hình ảnh đại diện, các hoạt động quốc tế và nội dung giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam.

Ở một cuộc thi lấy di sản làm chủ đề, phần thể hiện của thí sinh không chỉ nằm ở trang phục hay kỹ năng sân khấu. Sự am hiểu về những giá trị mình giới thiệu cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng, nhất là khi các nền văn hóa cùng hiện diện trong một không gian giao lưu./.

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