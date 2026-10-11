Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Thể thao điện tử ngoài trời lớn nhất miền Bắc

Những năm gần đây, thể thao điện tử (Esports) tại Việt Nam từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, với sự mở rộng của cộng đồng người chơi, hệ thống giải đấu và sự tham gia ngày càng tích cực của các doanh nghiệp phát hành game.

Trên đấu trường quốc tế, thành tích của các vận động viên Việt Nam góp phần cho thấy tiềm năng của lĩnh vực này. Tại ASIAD 20, Đội tuyển Quốc gia Thể thao điện tử Việt Nam giành hai Huy chương Đồng ở các bộ môn NARAKA: Bladepoint và Liên Minh Huyền Thoại, đồng thời xếp thứ tư châu lục ở nội dung PUBG Mobile - phiên bản Asian Games.

Những kết quả này cho thấy Esports Việt Nam không chỉ có nền tảng cộng đồng rộng lớn mà còn đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh ở các giải đấu cấp châu lục.

Song song với thành tích thi đấu, việc xây dựng hệ thống giải đấu quốc gia, phát hiện và bồi dưỡng vận động viên cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa Esports.

Games ON: Hải Phòng 2026 lễ hội game và Thể thao điện tử ngoài trời lớn nhất miền Bắc mở ra cách tiếp cận mới khi đưa các giải đấu Esports chuyên nghiệp ra không gian công cộng. (Ảnh: VNG)

Trong bối cảnh đó, trong 2 ngày 10-11/10, Games ON: Hải Phòng 2026 lễ hội game và Thể thao điện tử ngoài trời lớn nhất miền Bắc mở ra cách tiếp cận mới khi đưa các giải đấu Esports chuyên nghiệp ra không gian công cộng.

Thay vì chỉ theo dõi qua màn hình hoặc tại các địa điểm thi đấu chuyên biệt, người dân và du khách có thể trực tiếp hòa mình vào không khí tranh tài, giao lưu với cộng đồng game thủ và trải nghiệm các hoạt động giải trí liên quan. Việc kết hợp thi đấu Esports với âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm game cũng giúp mở rộng đối tượng tiếp cận, đưa thể thao điện tử đến gần hơn với công chúng.

Hải Phòng trở thành điểm đến đầu tiên của mô hình Games ON của VNGGames trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm và từng bước xây dựng thương hiệu "Thành phố lễ hội, Thành phố âm nhạc".

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Trung Kiên là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chia sẻ: "Việc lần đầu tiên tổ chức một sự kiện thể thao điện tử ngoài trời là dịp để Hải Phòng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của hệ thống thi đấu thể thao điện tử quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ; đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao điện tử tại đất Cảng nói riêng và cả nước nói chung. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Thành phố xác định tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thể thao, dịch vụ lưu trú, giao thông, du lịch và truyền thông, để Hải Phòng sẵn sàng đăng cai các sự kiện thể thao quy mô lớn, tầm cỡ quốc gia và quốc tế."

Người dân và du khách có thể trực tiếp hòa mình vào không khí tranh tài, giao lưu với cộng đồng game thủ và trải nghiệm các hoạt động giải trí liên quan. (Ảnh: VNG)

Ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Điều hành cấp cao Phát hành trò chơi trực tuyến Việt Nam, VNGGames chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng Games ON sẽ góp thêm một trải nghiệm văn hóa - giải trí mới cho thành phố, đa dạng hoá hoạt động du lịch và kinh tế đêm tại địa phương."

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là vòng Chung kết các giải đấu Esports cấp quốc gia, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thể thao Điện tử Mùa thu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) phối hợp cùng VNGGames tổ chức. Ba giải đấu gồm: Chung kết Giải Vô địch Quốc gia 2026 – bộ môn Đấu Trường Chân Lý, nội dung Đơn Nữ; Chung kết Giải Vô địch Thể thao Điện tử Sinh viên – bộ môn Đấu Trường Chân Lý; Chung kết Giải Vô địch Quốc gia 2026 – bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (VCS 2026 – Giai đoạn Chung kết).

32 vận động viên từ nhiều địa phương sẽ tranh tài trên sân khấu ngoài trời giữa trung tâm thành phố, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách theo dõi trực tiếp các trận đấu cấp quốc gia, thay vì diễn ra trong môi trường nhà thi đấu quen thuộc.

Không chỉ tạo sức hút về văn hóa, giải trí, Esports còn mở ra dư địa phát triển các hoạt động kinh tế gắn với sự kiện. Lượng khán giả đến xem trực tiếp có thể tạo thêm nhu cầu đối với dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và mua sắm, qua đó gia tăng mức chi tiêu tại địa phương đăng cai.

(Ảnh: VNG)

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg, xác định "Phần mềm và các trò chơi giải trí" và "Du lịch văn hóa" là hai trong 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục xác định trò chơi điện tử là một trong những lĩnh vực công nghiệp văn hóa cần phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Trong bối cảnh đó, Games ON là một cách tiếp cận mới của VNGGames, kết hợp sáng tạo hai lĩnh vực: đưa sản phẩm giải trí số ra không gian đô thị mở, gắn với trải nghiệm du lịch và dịch vụ tại địa phương./.

Dữ liệu trở thành 'mỏ vàng' trong hệ sinh thái esports Trong quá trình phát triển của thể thao điện tử (esports), phân tích dữ liệu đang trở thành công cụ quan trọng, hỗ trợ từ công tác huấn luyện, thi đấu đến trải nghiệm người xem và đánh giá hiệu quả thương mại.