Cuốn sách giàu giá trị lý luận chính trị của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” của Đại tướng, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đại Quang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong suốt hơn 45 năm hoạt động và cống hiến, từ một học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương đến các cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sau là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đại Quang gắn bó sâu sắc với lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Được đúc rút từ thực tiễn hoạt động phong phú cùng những trăn trở, suy ngẫm sâu sắc về những vấn đề cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam, Đại tướng, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đại Quang đã để lại nhiều bài viết và bài phát biểu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Các đại biểu dự lễ giới thiệu sách. (Ảnh: NXB)

Cuốn sách “Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đại Quang.

Phần I của cuốn sách tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng cùng sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, thể hiện những nội dung sâu sắc về việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ. Những nội dung này không chỉ khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn đưa ra phương pháp chuyển hóa nhận thức lý luận thành bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tại buổi Lễ, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng cuốn sách cho các ban, bộ, ngành Trung ương và gia đình cố Đại tướng, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đại Quang. (Ảnh: NXB)

Phần II của cuốn sách lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam, phản ánh tư duy của Đại tướng, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đại Quang về những vấn đề cốt lõi trong của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các bài viết tập trung vào vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và đẩy mạnh cải cách tư pháp; củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống nhân dân.

Các nội dung này được đặt trong mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc; giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, qua đó thể hiện một cách toàn diện những vấn đề mà Đại tướng, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đại Quang dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, chỉ đạo.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. (Ảnh: NXB)

Phát biểu tại Lễ giới thiệu cuốn sách, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết việc tuyển chọn 70 tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, mà mà còn giúp khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của đồng chí qua các chặng đường công tác.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, giá trị xuyên suốt của cuốn sách là sự kiên định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.

Điều này đòi hỏi phải nắm vững bản chất khoa học của học thuyết, gắn chặt lý luận với thực tiễn, đồng thời vận dụng và phát triển sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức và hành động, giữa bản lĩnh chính trị và tư duy giải quyết những vấn đề thực tiễn mới đặt ra./.

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