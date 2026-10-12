The Face Vietnam 2026: Top 18 chật vật chinh phục thử thách đầu tiên

The Face Vietnam 2026 vừa lên sóng tập 2, đưa top 18 thí sinh vào thử thách đầu tiên với bộ sưu tập “Fleur De Peony,” lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hoa mẫu đơn, nhằm quảng bá chiến dịch Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trước khi bước vào phần thi, các thí sinh tham gia lớp Masterclass làm quen với yoga bay dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Thử thách đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát hình thể và tạo dáng khi lơ lửng trên không.

Ở thử thách chính, mỗi đội có 40 phút để thực hiện bộ ảnh gồm 6 khung hình cá nhân chụp trên không và một ảnh nhóm dưới mặt đất. Sáu bức ảnh cá nhân còn phải kết nối thành câu chuyện xuyên suốt, thể hiện thông điệp riêng về vẻ đẹp không bị giới hạn bởi tuổi tác, hình thể hay khuôn mẫu. Trước đó, các đội có 15 phút sắp đặt bố cục hoa phục vụ ý tưởng.

Trần Hoàng Sơn (đội huấn luyện viên Anh Thư) giành chiến thắng ở phần thi phụ, qua đó giúp đội mình có quyền chọn thứ tự thi và lấy đi 3 phút thực hiện thử thách của một trong hai đội còn lại.

Đội Võ Hoàng Yến mở màn trong thế bất lợi vì bị trừ thời gian. Một số thí sinh lúng túng khi tạo dáng trên dây, trong đó Lê Thị Giang gặp khó khăn khiến huấn luyện viên sốt ruột.

﻿ ﻿ Trước khi bước vào phần thi, các thí sinh tham gia lớp Masterclass làm quen với yoga bay dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. (Ảnh: BTC)

Nhận xét phần thể hiện của đội, huấn luyện viên H’Hen Niê cho rằng các thí sinh đang chọn hướng đi quá an toàn. Còn Võ Hoàng Yến bảo vệ lựa chọn của mình: “Một bộ hình mang tính chiến dịch thương mại thì phải cần những tấm hình dễ bán đồ chứ.”

Ở đội H’Hen Niê, Trường Giang cũng chật vật vì tư thế tạo dáng khó và sự cố trang phục. Trong khi đó, Xuân Thắng chủ động hỗ trợ các thành viên, giúp đội duy trì nhịp độ thực hiện phần thi.

Không khí tại đội Anh Thư cũng căng thẳng khi các thành viên liên tiếp gặp vấn đề trong quá trình chụp ảnh. Nông Thị Hằng nhiều lần chưa khắc phục được dáng cổ theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia Milor Trần. Trước những góp ý dồn dập, cô bật khóc vì áp lực và cảm thấy có lỗi với đội.

Mâu thuẫn tiếp tục kéo dài khi các thành viên trở về nhà chung. Lãnh Thanh, người giữ vai trò thủ lĩnh đội Anh Thư, gọi cả đội họp để trao đổi về những vấn đề vừa xảy ra. Lãnh Thanh cho rằng Nông Thị Hằng chưa biết lắng nghe và tiếp thu góp ý. Không đồng tình với cách nhận xét này, cô bật khóc và đáp trả: “Anh quá đáng lắm rồi đấy! Em chưa bao giờ gặp người thô lỗ như anh,” rồi bỏ ra ngoài.

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Kết thúc thử thách, đội H’Hen Niê giành chiến thắng nhờ cách sắp đặt khung hình và khả năng truyền tải tinh thần bộ sưu tập. Trần Ánh Vy được đại diện nhãn hàng lựa chọn góp mặt trong chiến dịch hình ảnh mới, bên cạnh đại sứ thương hiệu Ninh Dương Lan Ngọc.

Tuy nhiên, kết quả khiến Anh Thư không đồng tình. Cô đề nghị gặp nhà sản xuất để làm rõ tiêu chí chấm điểm, cho rằng yêu cầu bổ sung ảnh ghép chung chưa được nêu rõ trong đề bài. Đại diện nhãn hàng, host Đỗ Mạnh Cường trực tiếp giải thích và khẳng định quyền lựa chọn thuộc về nhãn hàng.

Sau phần đánh giá, Anh Thư và Võ Hoàng Yến lần lượt đưa Minh Anh và Nông Thị Hằng vào vòng nguy hiểm. Tưởng chừng một trong hai phải dừng cuộc chơi, cả hai bất ngờ được giữ lại khi H’Hen Niê tuyên bố không loại thí sinh nào trong vòng loại đầu tiên.

Quyết định giúp Top 18 tiếp tục hành trình, nhưng những khó khăn trong thử thách đầu tiên cũng cho thấy các thí sinh còn nhiều điều phải cải thiện, từ khả năng làm chủ hình thể trước ống kính đến kỹ năng tiếp nhận góp ý và phối hợp trong đội./.

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