Ai Cập công bố bản phục chế bức họa hai anh em 2.000 năm tuổi

Bức họa “Tondo of the Two Brothers”. (Ảnh: Bảo tàng Ai Cập)

Ngày 11/10, Ai Cập công bố bản phục chế bức họa “Tondo of the Two Brothers” (Chân dung hai anh em), tác phẩm quý hiếm có niên đại từ thế kỷ II, thuộc bộ sưu tập chân dung xác ướp Fayum nổi tiếng.



Các chuyên gia Italy đã phối hợp với đội ngũ phục chế của Bảo tàng Ai Cập tại quảng trường Tahrir trong 3 tuần để khôi phục tác phẩm. Bức họa có hình tròn, khắc họa hai người thay vì một người như thông thường, được đánh giá là một trong những chân dung sống động và chân thực nhất còn lưu giữ từ thời Ai Cập thuộc La Mã. Quá trình phục chế cũng giúp làm rõ các đường nét của người anh ở bên phải bức tranh.



Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, dự án là minh chứng cho hiệu quả hợp tác quốc tế trong bảo tồn và nghiên cứu di sản văn hóa. Tác phẩm được vẽ bằng kỹ thuật pha sắc tố với sáp nóng, trong khi phần gỗ nền đã bị mối mọt làm hư hại, còn lớp màu cũng rất dễ tổn thương, đòi hỏi các chuyên gia phải xử lý thận trọng.



Các chân dung xác ướp Fayum có niên đại chủ yếu từ thế kỷ I đến III, được vẽ trên những tấm gỗ mỏng rồi đặt lên mặt người chết trong lớp băng quấn xác ướp. Những tác phẩm này phản ánh sự giao thoa độc đáo giữa tín ngưỡng mai táng truyền thống của Ai Cập và nghệ thuật Hy Lạp-La Mã.



Ai Cập sẽ cho Italy mượn phần lớn bộ sưu tập để trưng bày tại Rome từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, đánh dấu lần đầu tiên các tác phẩm này được đưa ra nước ngoài.

Triển lãm dự kiến giới thiệu hơn 110 hiện vật, gồm tranh chân dung, vải liệm, mặt nạ mai táng, tượng chân dung bằng đá cẩm thạch, tượng đúc thạch cao và đồ trang sức cổ./.

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