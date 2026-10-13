Tuyên Quang: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Quản Bạ

Từ ngày 15 đến 16/10, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Không gian văn hóa dân tộc xã Quản Bạ năm 2026 với chủ đề “Bảo tồn bản sắc-Kết nối cộng đồng-Phát triển du lịch."

Đây là dịp tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tái hiện không gian văn hóa truyền thống

Theo kế hoạch, các hoạt động sẽ diễn ra tại Sân vận động xã Quản Bạ. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào 19 giờ 30 phút ngày 15/10 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các dân tộc.

Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động tái hiện không gian văn hóa truyền thống, từ trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc đến các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc như đẩy gậy nam, nữ; leo cột; kéo co nam, nữ.

Các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc như đẩy gậy nam, nữ; leo cột; kéo co nam, nữ thu hút người dân và du khách.

Trong chương trình khai mạc có hoạt động diễu hành các đoàn tham gia, biểu diễn nghệ thuật chào mừng, phát biểu khai mạc, trao cờ lưu niệm và màn trình diễn múa tập thể học sinh, đốt lửa trại, góp phần tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, trải nghiệm văn hóa, ngày hội còn giới thiệu nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc thông qua những hoạt động gần gũi, giàu bản sắc như bịt mắt vận chuyển nông sản, giao lưu và tham gia các trò chơi dân gian. Qua đó, du khách có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán, cảm nhận sự phong phú, độc đáo trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại Quản Bạ.

Không gian ẩm thực và gian hàng sản phẩm địa phương cũng là điểm đến hấp dẫn tại ngày hội. Các thôn sẽ trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản địa phương; đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực, thưởng thức những món ăn truyền thống như phở ngô, đồ mèn mén, đồ xôi ngũ sắc.

Các hoạt động trải nghiệm dệt lanh, chế tác khèn Mông, đan lát và nhiều nghề thủ công truyền thống khác góp phần giúp du khách hiểu hơn về sự khéo léo, sáng tạo của đồng bào trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Thông qua việc tổ chức Không gian văn hóa dân tộc, xã Quản Bạ hướng tới bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng; tạo cơ hội quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội. Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu hình ảnh con người thân thiện, mến khách, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những nét văn hóa đặc sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa, trải nghiệm thực tế và quảng bá sản phẩm địa phương, Không gian văn hóa dân tộc xã Quản Bạ năm 2026 hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Sức hút của du lịch Quản Bạ

Xã Quản Bạ là địa bàn cửa ngõ của vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Quản Bạ hấp dẫn du khách bởi cảnh quan núi non hùng vĩ, những thung lũng xanh mướt và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Nổi bật trong hành trình khám phá là Núi Đôi Quản Bạ, còn gọi là Núi Cô Tiên, với hình dáng độc đáo giữa trùng điệp núi đá, gắn liền với những truyền thuyết dân gian giàu sức gợi.

Núi Đôi Quản Bạ. (Nguồn: TTXVN)

Từ Cổng trời Quản Bạ, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Tam Sơn thơ mộng, những dãy núi nối tiếp nhau và vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao nguyên đá.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, làng văn hóa du lịch cộng đồng Nặm Đăm là điểm đến lý tưởng để tìm hiểu đời sống, phong tục tập quán của người Dao, trải nghiệm nghỉ dưỡng tại những ngôi nhà trình tường truyền thống và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Du khách cũng có thể kết hợp khám phá làng nghề dệt lanh Lùng Tám ở khu vực lân cận, tìm hiểu các công đoạn làm vải thủ công của người Mông. Sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm cộng đồng tạo nên sức hút riêng cho du lịch Quản Bạ.

Những năm qua, thực hiện chủ trương, định hướng của tỉnh Tuyên Quang về phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xã Quản Bạ đã từng bước xây dựng, hình thành các sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Năm 2026, Quản Bạ đặt mục tiêu đón 565.000 lượt khách du lịch.

Đến với Quản Bạ, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, khám phá những nét văn hóa vùng cao độc đáo và cảm nhận sự mộc mạc, thân thiện trong từng nếp nhà, từng nụ cười của người dân bản địa./.

Tuyên Quang mở rộng kết nối, phát triển du lịch qua biên giới Sự hợp tác giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mở thêm cơ hội phát triển dịch vụ, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, người dân.

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