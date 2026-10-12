HanoiGo mở rộng kênh quảng bá du lịch Thủ đô tới khách quốc tế

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những định hướng quan trọng được xác định tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong lĩnh vực du lịch, việc phát triển các nền tảng số không chỉ hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ mà còn mở thêm phương thức giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử và điểm đến tới du khách.

Tại Hà Nội, nền tảng du lịch thông minh HanoiGo được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, giúp người dân và du khách tra cứu thông tin về điểm đến, ẩm thực, lưu trú, sự kiện và các hoạt động trải nghiệm của Thủ đô.

Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), HanoiGo hướng tới hỗ trợ người dùng chủ động lựa chọn hành trình khám phá Hà Nội trên không gian số.

Tích hợp nhiều tiện ích du lịch

Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng được ứng dụng vào hoạt động du lịch, việc tìm kiếm thông tin về điểm đến, dịch vụ và các hoạt động văn hóa trên nền tảng trực tuyến trở thành một lựa chọn của nhiều du khách.

Tích hợp trên ứng dụng iHanoi, HanoiGo cung cấp các nhóm thông tin phục vụ quá trình tìm hiểu và lên kế hoạch khám phá Hà Nội.

Đa dạng trải nghiệm khám phá Hà Nội trên nền tảng HanoiGo. (Ảnh chụp màn hình)

Tại mục Khám phá, nền tảng giới thiệu các địa danh như Cột cờ Hà Nội, Đền Quán Thánh, Đình Ngũ Xã và Hồ Tây. Thông tin được trình bày kèm hình ảnh, đánh giá và giá vé tham khảo, giúp người dùng có thêm cơ sở lựa chọn điểm đến phù hợp.

Bên cạnh đó, mục Ẩm thực Hà Nội cung cấp thông tin về các địa điểm ăn uống, khu vực và thời gian hoạt động. Mục Lưu trú Hà Nội giới thiệu một số khách sạn, căn hộ cùng hình ảnh và mức giá tham khảo. Trong khi đó, mục Sự kiện và lễ hội cập nhật thông tin về các chương trình nghệ thuật, thời gian tổ chức và giá vé được hiển thị trên giao diện.

Việc tích hợp nhiều nhóm thông tin trên cùng giao diện giúp người dùng tiếp cận các lựa chọn du lịch thuận tiện hơn. Thay vì tìm kiếm riêng lẻ từng dịch vụ, du khách có thể tham khảo nhiều loại hình trải nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi.

Trợ lý An AI với 12 ngôn ngữ là một trong những tiện ích đáng chú ý, hướng đến việc hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin và lựa chọn trải nghiệm phù hợp. Tuy nhiên, mức độ hữu ích của các tính năng này còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, khả năng cập nhật và hiệu quả hoạt động trên thực tế.

Tiếp cận du khách quốc tế qua giao diện song ngữ

Giao diện song ngữ Việt-Anh giúp HanoiGo mở rộng khả năng tiếp cận du khách quốc tế, tạo điều kiện để người dùng tìm hiểu các địa danh, dịch vụ và sự kiện của Hà Nội trước hoặc trong hành trình trải nghiệm. Qua đó, nền tảng góp phần đưa thông tin du lịch đến gần hơn với những người chưa quen thuộc với điểm đến và cần một kênh tra cứu thuận tiện.

Giao diện thông minh tiếp cận đa dạng du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh chụp màn hình)

Từ những di tích lưu dấu lịch sử đến các không gian văn hóa đương đại, những giá trị làm nên bản sắc Thăng Long-Hà Nội có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi, vượt qua giới hạn địa lý để đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Công nghệ số không đơn thuần hỗ trợ hoạt động du lịch, mà còn góp phần đưa văn hóa trở thành cầu nối lan tỏa hình ảnh một Hà Nội giàu chiều sâu lịch sử, năng động và cởi mở trong quá trình hội nhập./.

Hướng dẫn truy cập HanoiGo trên iHanoi Bước 1: Tải và mở ứng dụng iHanoi: Truy cập kho ứng dụng trên điện thoại, tải iHanoi và mở ứng dụng. Bước 2: Tìm kiếm HanoiGo: Tại giao diện trang chủ iHanoi, tìm mục tìm kiếm và nhập từ khóa “HanoiGo” hoặc truy cập vào mục “Tiện ích mới ra mắt.” Bước 3: Truy cập nền tảng HanoiGo: Nhấn vào kết quả HanoiGo để mở nền tảng, bắt đầu khám phá các điểm đến, ẩm thực, lưu trú và sự kiện tại Hà Nội.

Du lịch mùa Thu Hà Nội: Thong thả khám phá những góc phố mang dấu ấn thời gian Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, mùa Thu Hà Nội còn gợi nhớ ký ức thân thuộc qua ẩm thực truyền thống, những góc phố mang dấu ấn thời gian và nhịp sống đô thị đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại.