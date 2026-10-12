Hà Nội ban hành Danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung

Ngày 12/10, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5695/QĐ-UBND về Danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung thành phố Hà Nội. Quyết định xác định các nhóm dữ liệu, đơn vị quản lý và trách nhiệm kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, tạo cơ sở thống nhất việc quản lý dữ liệu trên địa bàn Thành phố.

Theo Quyết định, thành phố ban hành kèm theo hai danh mục: Danh mục dữ liệu mở tại Phụ lục 01 và Danh mục dữ liệu dùng chung tại Phụ lục 02.

Danh mục dữ liệu mở xác định tên tập dữ liệu, mô tả, ngày cung cấp lần đầu, tần suất cung cấp và định dạng dữ liệu. Các nhóm dữ liệu được phân theo cơ quan quản lý, bao quát nhiều lĩnh vực như công thương, khoa học và công nghệ cùng các lĩnh vực quản lý nhà nước khác.

Trong lĩnh vực công thương, dữ liệu mở bao gồm thông tin về chợ, cụm công nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và doanh nghiệp công nghiệp. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, danh mục có dữ liệu về hoạt động chứng nhận, thử nghiệm, giám định, công bố hợp chuẩn, hợp quy và doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bưu chính.

Các tập dữ liệu được xác định tần suất cung cấp phù hợp. Nhiều dữ liệu được cập nhật thường xuyên khi có biến động; một số nhóm được cung cấp theo tháng hoặc quý. API/JSON là định dạng được sử dụng trong nhiều mục dữ liệu.

Trong khi đó, Danh mục dữ liệu dùng chung tại Phụ lục 02 xác định tên dữ liệu, đơn vị chủ trì và mục đích sử dụng. Các nhóm dữ liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp và điều hành trên nhiều lĩnh vực.

Danh mục bao gồm dữ liệu về xăng dầu, than, thương mại điện tử, cụm công nghiệp, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đầu tư công, thu - chi ngân sách, tài sản công và tình hình doanh nghiệp. Các lĩnh vực nội vụ, y tế, giáo dục, xây dựng, tư pháp, văn hóa, du lịch, tài nguyên và môi trường cũng có những nhóm dữ liệu phục vụ quản lý chuyên ngành.

Mục đích sử dụng được xác định theo từng nhóm. Chẳng hạn, dữ liệu thương mại điện tử phục vụ theo dõi sự phát triển kinh tế số; dữ liệu đầu tư công phục vụ theo dõi tiến độ giải ngân; dữ liệu quy hoạch xây dựng hỗ trợ cung cấp thông tin quy hoạch phục vụ đầu tư và cấp phép xây dựng. Dữ liệu về dịch bệnh truyền nhiễm phục vụ cảnh báo sớm và hỗ trợ điều phối nguồn lực y tế trong tình huống khẩn cấp.

Việc xác định rõ tên dữ liệu, đơn vị chủ trì và mục đích sử dụng tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị phối hợp khai thác dữ liệu phục vụ những nhiệm vụ quản lý có liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết định; hướng dẫn kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu.

Sở có trách nhiệm quản lý, vận hành Cổng dữ liệu thành phố Hà Nội, tổ chức cung cấp dữ liệu mở của các đơn vị trên hệ thống và đánh giá chất lượng dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung khi kết nối, chia sẻ với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố (LGSP), Kho dữ liệu tập trung của Thành phố và Cổng dữ liệu Thành phố theo quy định.

Về cập nhật danh mục, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội định kỳ sáu tháng một lần, trước ngày 30/6 và 30/12 hằng năm, tổng hợp, rà soát đề xuất của các cơ quan, đơn vị, tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định cập nhật.

Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu thuộc phạm vi phụ trách; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; thực hiện kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở theo quy định pháp luật, trong đó có Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 3/7/2025 của Chính phủ.

Các đơn vị phải rà soát danh mục định kỳ sáu tháng một lần, trước ngày 20/6 và 20/12 hằng năm. Nội dung rà soát bao gồm đề xuất dữ liệu mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Kết quả được gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu Uỷ ban Nhân dân thành phố cập nhật theo quy định.

Việc ban hành hai danh mục xác định phạm vi dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung, đồng thời quy định rõ trách nhiệm quản lý, chia sẻ và cập nhật dữ liệu. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị phối hợp khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và phát triển chính quyền số của Thủ đô./.

Ra mắt Hệ thống Thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việc đưa Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vận hành là bước tiến quan trọng trong xây dựng hạ tầng dữ liệu và nền tảng số của ngành khoa học và công nghệ.