Trung Quốc phát triển mô hình AI dự đoán gene ung thư phổi chính xác tới 90%

Trung Quốc mới đây đã công bố một mô hình lớn đa phương thức thế hệ mới ứng dụng trong bệnh lý học ung thư phổi, có khả năng dự đoán các gene đích với độ chính xác lên tới 90%, đồng thời mở ra triển vọng rút ngắn thời gian sàng lọc và giảm chi phí xét nghiệm gene.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, mô hình DeepGEM 2.0 do Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Y khoa Quảng Châu và Tập đoàn Chẩn đoán KingMed Quảng Châu - công ty chuyên về xét nghiệm y khoa, hợp tác phát triển. Mô hình có khả năng nhận diện gene dựa trên hình ảnh chỉ trong vòng một phút.

Theo Liu Si, người phụ trách dự án đặc biệt về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Tập đoàn Chẩn đoán KingMed, độ chính xác dự đoán của phiên bản mới có thể đạt tới 90%. Mô hình đánh giá nguy cơ liên quan đến các gene đích, qua đó hỗ trợ sàng lọc nhanh những bệnh nhân có khả năng phù hợp với các liệu pháp điều trị đích.

KingMed cho biết DeepGEM 2.0 còn có thể đồng thời sàng lọc sơ bộ các đích gene tương ứng với những liệu pháp điều trị đích ung thư phổi đã được phê duyệt tại Trung Quốc.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện số 1 Liang Wenhua, việc kết hợp sàng lọc sơ bộ bằng AI với xét nghiệm xác nhận các đích gene cụ thể được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí xét nghiệm gene ung thư phổi xuống còn vài trăm nhân dân tệ, tương đương vài chục USD.

Cùng với việc ra mắt mô hình, một dự án nghiên cứu đa trung tâm với sự tham gia của 50 cơ sở y tế trên toàn Trung Quốc đã được khởi động, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn kiểm chứng ứng dụng lâm sàng trên quy mô lớn. Mô hình này dự kiến được triển khai tại hơn 500 cơ sở y tế ở Trung Quốc.

Khi được chuyển giao và triển khai rộng rãi, công nghệ này sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quy trình chẩn đoán và điều trị đích ung thư phổi. Công nghệ mới có thể hỗ trợ nâng cao năng lực chẩn đoán các bệnh lý nghiêm trọng tại tuyến cơ sở, đồng thời giảm chi phí y tế và gánh nặng tài chính cho bệnh nhân.

Phiên bản đầu tiên của mô hình DeepGEM ra mắt năm 2025, sử dụng các tiêu bản bệnh lý làm dữ liệu đầu vào để dự đoán xác suất xảy ra đột biến gene liên quan đến ung thư phổi cũng như sự phân bố không gian của các đột biến này trong các mô./.

Mô hình AI phát hiện 15 ca ung thư gan bị bỏ sót Trung Quốc đã phát triển một mô hình AI chẩn đoán ung thư gan, giúp phát hiện 15 trường hợp di căn gan bị bỏ sót trong quá trình chẩn đoán trước đó, theo đó, các bệnh nhân đã được điều trị kịp thời.

