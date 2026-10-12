Thúc đẩy hợp tác cho doanh nghiệp công nghệ số, AI và bán dẫn Việt Nam-Australia

Sáng 12/10 tại Hà Nội, Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (DDA), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA) tổ chức Diễn đàn Hợp tác đầu tư, phát triển Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Việt Nam-Australia.

Với thông điệp "Từ đối thoại đến kết nối, từ đổi mới sáng tạo đến đầu tư," Diễn đàn hướng tới tạo dựng không gian hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Australia, qua đó mở rộng cơ hội về thị trường, công nghệ, đối tác và đầu tư cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể giữa Việt Nam - Australia

Diễn đàn được tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối cơ quan quản lý - viện trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư, tạo điều kiện hình thành các hoạt động hợp tác từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến chuyển giao, thương mại hóa và đầu tư. Các lĩnh vực AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo được xác định là những trọng tâm hợp tác trong thời gian tới. Sự kiện nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất và tăng cường kết nối hệ sinh thái công nghệ, đầu tư và đổi mới sáng tạo hai nước.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo chia sẻ, Diễn đàn là hoạt động tiếp nối Diễn đàn TechConnect Việt Nam-Australia ngày 10/8/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại TechConnect, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra khuôn khổ thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp cận thị trường Australia.

Việc tổ chức Diễn đàn lần này thể hiện bước chuyển từ ký kết hợp tác sang triển khai các hoạt động cụ thể, tập trung vào công nghệ số, AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao vai trò cầu nối của VASEA và cộng đồng trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia. Sự am hiểu về nghiên cứu, doanh nghiệp và môi trường hoạt động của hai nước là nguồn lực quan trọng để tìm đúng đối tác và hỗ trợ hợp tác đi đến kết quả. Thứ trưởng Lê Xuân Định mong các chuyên gia tiếp tục đồng hành trong quá trình xây dựng và thực hiện các dự án.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao vai trò cầu nối của VASEA và cộng đồng trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác Australia phát triển những quan hệ hợp tác dựa trên sự tin cậy, cùng đóng góp và cùng hưởng lợi. Thành công của Diễn đàn sẽ được tiếp nối bằng những công việc chúng ta thực hiện sau hôm nay: một dự án được khởi động, một nhóm nghiên cứu được hình thành, một sản phẩm được thử nghiệm hoặc một cơ hội đầu tư được cụ thể hóa," ông nói

Mở rộng cơ hội thị trường Australia cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Một trong những trọng tâm của Diễn đàn là tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với thị trường và đối tác Australia. Đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp và năng lực công nghệ; tìm kiếm đối tác kinh doanh, công nghệ và đầu tư; trao đổi nhu cầu thị trường và hình thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam và của Australia được trưng bày, giới thiệu tại Diễn đàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp quảng bá sản phẩm và kết nối với các đối tác, chuyên gia và nhà đầu tư.

Thông qua mạng lưới chuyên gia, viện trường, doanh nghiệp và các tổ chức của Australia, doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận tri thức, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đối tác và cơ hội đầu tư, hỗ trợ phát triển sản phẩm, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thương mại hóa và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Bà Renee Deschamps - Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bà Renee Deschamps - Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam nhấn mạnh cam kết hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy nền kinh tế số rất năng động của Việt Nam và tăng cường, đóng góp vào việc thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thông qua các sáng kiến như sáng kiến Trung tâm Chiến lược công nghệ Australia-Việt Nam, cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Điều quan trọng hơn, theo bà Renee Deschamps là thể hiện sứ mệnh quan hệ hợp tác giữa quốc gia và khả năng để kết nối các cơ quan đảm bảo hợp tác 3 nhà Chính phủ - Nhà nghiên cứu - doanh nghiệp. "Đổi mới sáng tạo sẽ thành công khi các cơ quan nghiên cứu sẽ đưa ra những ý tưởng và Chính phủ sẽ tạo ra một môi trường chính sách thuận lợi và các doanh nghiệp để đưa ra những giải pháp và đưa ra thị trường."

Trong khuôn khổ Diễn đàn, nền tảng V-bridge kết nối doanh nghiệp Australia và Việt Nam) cũng chính thức được ra mắt. Nền tảng do Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phối hợp với FPT và VASEA xây dựng hướng tới hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái công nghệ Việt Nam-Australia.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, nền tảng V-bridge kết nối doanh nghiệp Australia và Việt Nam) chính thức được ra mắt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thứ trưởng Lê Xuân Định lưu ý nền tảng cần giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận đối tác, khách hàng Australia và giúp doanh nghiệp Australia tìm cơ sở nghiên cứu, đội ngũ phát triển, đối tác tại Việt Nam. Hoạt động hỗ trợ cần chú trọng tiêu chuẩn sản phẩm, yêu cầu thị trường và các quy định phải đáp ứng.

Việc thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển công nghệ số và trí tuệ nhân tạo giữa Việt Nam và Australia có ý nghĩa thiết thực trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua kết nối nguồn lực nghiên cứu, công nghệ, nhân lực chất lượng cao và đầu tư quốc tế, hợp tác song phương góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển sản phẩm công nghệ và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu./.

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