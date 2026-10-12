Lần đầu công bố giải thưởng TikTok Awards Đông Nam Á

Ngày 12/10, TikTok lần đầu tiên công bố giải thưởng TikTok Awards Đông Nam Á 2026 với chủ đề 'The Ones Who Spark It' (tạm dịch: Người Thắp Sáng Cảm Hứng).

Giải thưởng mở rộng quy mô TikTok Awards thành đấu trường khu vực, tiếp tục tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung ấn tượng và đang được chú ý ở 6 nước: Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Cộng đồng người dùng TikTok tại Việt Nam có thể tham gia bình chọn cho nhà sáng tạo trong nước để tham gia tranh tài ở đấu trường Đông Nam Á. TikTok Awards Đông Nam Á 2026 sẽ trải qua nhiều giai đoạn.

Vòng bình chọn cấp quốc gia diễn ra từ hôm nay ngày 12/10/2026 đến ngày 26/10/2026, người dùng sẽ bình chọn cho các ứng viên của nước mình ở 11 hạng mục khác nhau.

Tại mỗi hạng mục, nhà sáng tạo nội dung nhận được lượt bình chọn cao nhất sẽ trở thành đại diện quốc gia được tham gia vinh danh tại lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc Vận hành Nội dung TikTok Đông Nam Á, cho biết: "Trên TikTok, các xu hướng không chỉ xuất hiện mà còn là khởi nguồn cho những câu chuyện ý nghĩa, tạo nên các dấu ấn văn hóa và tác động tích cực vượt ra ngoài khuôn khổ màn hình. Các đề cử của các nước cho TikTok Awards năm nay đã biến sự sáng tạo cùng niềm đam mê thành cơ hội xây dựng cộng đồng đa dạng, với sinh kế bền vững và các mô hình kinh doanh hiệu quả. Thông qua TikTok Awards Đông Nam Á 2026, chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội tỏa sáng ở tầm khu vực cho các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam, nơi họ tiếp tục truyền cảm hứng chân thật, lan tỏa niềm vui và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội."

Lễ Trao giải TikTok Awards Việt Nam năm 2024. (Ảnh: TikTok Việt Nam)

Danh sách các nhà sáng tạo nội dung được đề cử để đại diện cho Việt Nam tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 gồm:

Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung của năm

- Đặng Thu Hà (@dangthuhaf)

- Nguyễn Văn Huy (@huyseoul_idol)

- Ngô Đức Duy (@duyyy.real.channel)

- Bùi Anh Ninh (@a.ninhh_)

- Bùi Thị Thảo Ly (@ciin)

Rising Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Đáng chú ý của năm

- Đào Duy Tài (@bepbensuondoi)

- Gia Đình Thảo Dương (@duonghoangnguyen96)

- Liu Bui (@liu.bui510)

- Nguyễn Lê Quang Vinh (@itsmevinh)

- Nguyễn Văn Được (@duocmbappe)

Education Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Giáo dục của năm

- Đặng Nam Hải Triều (@haiichieu)

- Phạm Thị Thuỷ Tiên (@vekechuyen)

- Phạm Tuấn Ngọc (@tuanngocday)

- Trần Thanh Thiên (@davoslingo)

- Châu Khả Di (@chaukhadi2107)

Sport Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm

- Vương Văn Anh (@anhvananhneymar)

- Nguyễn Vũ Minh Nhật (@minhnhatgk)

- Đào Hồng Sơn (@daohongson.bjj)

- Nguyễn Thị Ánh Viên (@anhvien0911)

- Đỗ Kim Phúc (@dokimphuc.official)

Food Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Ẩm thực của năm

- Lê Thanh Hoàng Anh (@hoanganhpanda_)

- Tạ Thị Phương (@emmersweet)

- Hồ Khắc Vĩnh (@vinhthichanngon)

- Trần Thị Kim Út (@utvevuon99)

- Võ Văn Mẫn (@sammy.becool)

Entertainment Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm

- Trần Bảo Trân (@ranxaneo)

- Dương Ngọc Minh (@minhreview99)

- Mai Anh Đức (@ducreaction)

- Dương Minh Tân (@khuamatvuong)

- Nguyễn Thanh Ngọc Hải (@be7cutequa)

Beauty & Fashion Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Làm đẹp và Thời trang của năm

- Bùi Lê Hương Ly (@emlyreview)

- Đào Cẩm Vân (@vanmiu_beauty)

- Trần Võ Hoàng Lâm (@tran_lam18)

- Nguyễn Phương Huyền (@sayhitothew)

- Trần Thị Thu Thuỷ (@sophia.beauty99)

Lifestyle Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Lối sống của năm

- Lê Phát Đạt (@mr.lepada)

- Nguyễn Phan Thanh Phượng (@vehanhphuc)

- Lê Nhựt Quan (@quankhonggo)

- Tăng Gia Nhi (@_nhitg_)

- Tạ Công Bằng (@tacongbang2000)

Popular Video of the Year - Video nổi tiếng của năm

- Trần Tụ Long (@thunglongfamily)

- Bùi Ngọc Đan Thy (@thybui.__)

- Trần Thị Kim Út (@utvevuon99)

- Võ Tấn Phát (@votanphat11117)

- Vitamin Mèo (@dntminh)

TikTok LIVE creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung LIVE nổi bật của năm

- Nguyễn Thị Phương Thảo (@aley.nguyenx)

- Đặng Minh Thuỳ (@_diu.yu_6666)

- 51K EPIC NOVA (@charming.fox34)

- Đinh Thị Ngọc Huyền (@huyengoc6868)

- ST TWILIGHT (@st_twilight1212)

TikTok Shop of The Year - Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm

- Phạm Đức Huy (@tunpham97)

- Trần Hoàng Long (@longchunchun)

- Nguyễn Thị Thu Trang (@chang_shu_go)

- Nguyễn Thị Kim Xuyến (@chanhbeauty93)

- Lê Văn Hưng (@hungeverything)

Để bình chọn cho các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam trở thành đại diện quốc gia tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026, người dùng truy cập vào ứng dụng TikTok sau đó tìm kiếm từ khóa #TikTokAwardsSEA trên thanh tìm kiếm của TikTok hoặc tìm liên kết VN - TikTok Awards Southeast Asia để truy cập trang bình chọn chính thức trên ứng dụng.

Mỗi tài khoản có ít nhất 15 lượt bình chọn mỗi ngày cho các nhà sáng tạo nội dung ở bất kỳ các nước và hạng mục. Người dùng có thể dùng nhiều lượt bình chọn cho cùng một đại diện hoặc một hạng mục.

Vòng bình chọn cho các nhà sáng tạo nội dung cấp quốc gia sẽ kết thúc vào lúc 23:59 ngày 26 tháng 10 năm 2026. Danh sách các đại diện Việt Nam tham gia tại lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026 sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 11 năm 2026. Kết quả giải thưởng cấp khu vực này sẽ chính thức được công bố vào ngày 27 tháng 11 năm 2026 tại Bali, Indonesia./.

Tổng giá trị giao dịch của TikTok Shop tại Việt Nam tăng 66% năm 2025 Trong năm 2025, tổng giá trị giao dịch (GMV) của TikTok Shop tại Việt Nam đã tăng vọt 66% so với năm trước. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung 25,5% của toàn ngành thương mại điện tử Việt Nam.