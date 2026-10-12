Hơn 9.000 tỉ đồng được Hà Nội dành cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Trong 9 tháng đầu năm 2026, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận những bước tiến đột phá. Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đang chuyển trọng tâm từ triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ sang sử dụng công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn, tạo giá trị kinh tế và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sản phẩm cụ thể và chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội được xác định là thước đo kết quả.

Dành 4% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực khoa học, công nghệ

Tổng nguồn lực Hà Nội bố trí trong năm 2026 là 9.090,399 tỉ đồng, gồm 5.560 tỉ đồng chi đầu tư và 3.530,399 tỉ đồng chi thường xuyên. Quy mô này gấp khoảng 10,7 lần dự toán sau điều chỉnh năm 2024 và 15,4 lần dự toán giao đầu năm 2025. Đây là thay đổi đáng kể về quy mô nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên cơ sở Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, HĐND thành phố đã ban hành 10 nghị quyết, Uỷ ban Nhân dân thành phố ban hành 3 quyết định quy phạm pháp luật, từng bước hình thành khung thể chế cho lĩnh vực này.

Theo báo cáo, tỷ trọng giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ước đạt 22,85% GRDP, tương đương 295.900 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm. Chỉ tiêu chưa lượng hóa đầy đủ đóng góp của đổi mới sáng tạo; thành phố đã đặt hàng xây dựng mô hình đo lường đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2035.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Riêng kinh tế số, giá trị tăng thêm ước đạt 16,7% GRDP, tăng 13,25% so với cùng kỳ theo giá hiện hành. Trong quý III, mức tăng đạt 14,49%, cao hơn mức 12,58% của 6 tháng đầu năm. Kinh tế số lõi chiếm khoảng 56% quy mô kinh tế số, tương đương 9,4% GRDP; kinh tế số ngành chiếm khoảng 44%, tương đương 7,3% GRDP và tăng 17,71%.

Hà Nội cũng công bố danh mục 30 bài toán lớn làm căn cứ đặt hàng nghiên cứu giai đoạn 2026-2030. Đến tháng 10/2026, thành phố tiếp nhận 160 đề xuất đặt hàng, xét tài trợ. Các đề xuất hướng vào vấn đề cụ thể của người dân, doanh nghiệp và đô thị, như xử lý, tái sử dụng đất và bùn thải từ công trình ngầm; đánh giá sức khỏe công trình cầu; dự báo tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe.

Mô hình phối hợp Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp được chú trọng, trong đó một số nhiệm vụ có cam kết đối ứng khoảng 50% kinh phí từ doanh nghiệp. Với công nghệ chiến lược, thành phố giao trực tiếp nhiệm vụ cho doanh nghiệp có năng lực, như nền tảng Camera AI biên đa dụng thế hệ mới. Ngân sách đóng vai trò hỗ trợ ban đầu; doanh nghiệp cùng đầu tư, phát triển công nghệ và tiếp nhận sản phẩm.

Nền tảng số hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp

Trong chuyển đổi số, thành phố đã xây dựng, thử nghiệm hoặc vận hành 7 nền tảng dùng chung gồm HanoiWork, iHanoi, HanoiCheck, Kho dữ liệu dùng chung, Bản sao số, Hanoi Smart Police và HanoiGo. Hà Nội đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.557 trong tổng số 1.721 thủ tục hành chính, đạt 90,5%; tích hợp 1.991 thủ tục, trong đó 1.608 thủ tục trực tuyến toàn trình. Với 25 thủ tục trọng điểm, nếu triển khai đồng bộ, dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731,48 tỉ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, giảm bình quân 72,4%.

iHanoi tiếp tục được phát triển như một cửa ngõ số để người dân tiếp cận dịch vụ và giám sát chính quyền. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

iHanoi tiếp tục được phát triển như một cửa ngõ số để người dân tiếp cận dịch vụ và giám sát chính quyền. Nền tảng có 6,63 triệu tài khoản, 106,7 triệu lượt truy cập, đã tiếp nhận và xử lý 263.395 phản ánh, kiến nghị, bình quân khoảng 25.000 phản ánh mỗi tháng. Các tiện ích như HanoiGo, HanoiCheck và Hanoi Smart Police được triển khai dưới dạng mini app, kế thừa tài khoản, xác thực và bảo mật dùng chung.

Trong giáo dục, HanoiCheck đã kết nối 403 nhà cung cấp, 4.672 đơn vị trường học với 6.617 điểm trường và 1.490.075 học sinh; hệ thống ghi nhận 56.425 đơn hàng. Phụ huynh có thể theo dõi thực đơn, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thanh toán học phí không dùng tiền mặt và phản ánh qua điện thoại. Trong y tế, 42/42 bệnh viện công lập triển khai bệnh án điện tử; trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích hơn 24.000 ca bệnh tại 3 bệnh viện. Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt 99,49%.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cho thấy việc khai thác, sử dụng các thể chế, nguồn lực và nền tảng chưa đồng đều. Đến ngày 6/10/2026, giải ngân kinh phí mới đạt 40,33%, cần được đẩy mạnh trong quý IV. Dữ liệu đã được kết nối trên diện rộng nhưng cần khai thác nhiều hơn để thay thế hồ sơ giấy, phục vụ quản trị và phát triển kinh tế. Các công cụ thị trường đã hình thành, song đang bước vào giai đoạn phát sinh giao dịch.

Nguyên nhân được xác định một phần do các cơ chế mới về đặt hàng, nghiệm thu theo sản phẩm đầu ra, định giá dữ liệu và tài sản trí tuệ, mua sắm sản phẩm công nghệ mới vẫn đang hoàn thiện hướng dẫn. Một số đơn vị còn thận trọng khi áp dụng; nhân lực dữ liệu và an toàn thông tin ở cơ sở cần tiếp tục được tăng cường.

Với chuyển đổi số, thành phố đặt trọng tâm vào khai thác dữ liệu và đưa các thủ tục đã tái cấu trúc vào vận hành. Kho dữ liệu dùng chung cần hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trước ngày 30/10; việc kết nối, thu thập dữ liệu giai đoạn 2 tiếp tục triển khai theo tiến độ đến ngày 31/12/2026. Hà Nội cũng đặt mục tiêu hoàn thiện các phương án tái cấu trúc còn lại để đạt tỷ lệ 95% trước cuối năm.

Việc bố trí nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Hà Nội triển khai trong định hướng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, xác định đây là động lực quan trọng phục vụ phát triển Thủ đô.

Theo đó, thành phố chuyển từ tư duy triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đơn thuần sang chủ động sử dụng công nghệ để tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, sản xuất và đời sống. Người dân, doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm; hiệu quả thực hiện không chỉ được đo bằng số lượng nhiệm vụ hay nền tảng được xây dựng, mà còn bằng sản phẩm có khả năng ứng dụng, giá trị kinh tế tạo ra và chất lượng dịch vụ được cải thiện. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong việc phân bổ, sử dụng nguồn lực, gắn đầu tư ngân sách với các bài toán phát triển thực tiễn của Thủ đô./.

Chuyển đổi số kiến tạo nền tảng phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội Hà Nội đang từng bước chuyển đổi số, đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, hướng tới mô hình đô thị thông minh, hiện đại.