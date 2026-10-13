Miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi tour trọn gói đến Khánh Hòa

Chính phủ thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027. Để hưởng chính sách này, du khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến sân bay quốc tế Cam Ranh, nhập cảnh và xuất cảnh tại cùng cửa khẩu.

Theo Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 do Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang ký ban hành, chính sách áp dụng với đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

Đối tượng được áp dụng là công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, không bao gồm người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Chương trình du lịch trọn gói có thời gian không quá 30 ngày, phạm vi tham quan giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai, trong đó quy định tiêu chí lựa chọn, quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia chương trình; phối hợp với địa phương quản lý khách du lịch và đẩy mạnh tuyên truyền chính sách.

Bộ Công an chủ trì hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú để thực hiện chính sách miễn thị thực theo quy định./.

Tàu khách liên vận quốc tế Việt-Trung khôi phục kết nối du lịch xuyên biên giới Sau một năm hoạt động trở lại, tuyến tàu không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại xuyên biên giới mà còn trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị giữa người dân các nước.