Ra mắt tour xuyên Việt lạ lùng: Khách có thể chọn điểm lên đường rồi... bỏ dở

Một chuyến xuyên Việt không nhất thiết phải bắt đầu ở Hà Nội, kéo dài suốt 39 ngày rồi mới kết thúc, du khách có thể nhập hành trình tại Ninh Bình, đi vài ngày qua miền Trung, dừng lại ở nơi mình yêu thích rồi tiếp tục vào một thời điểm khác. Đó là cách NewStar Tour muốn làm mới trải nghiệm đi xuyên Việt với sản phẩm 39 ngày 38 đêm, dự kiến khởi hành từ ngày 16/11/2026.

Sản phẩm vừa chính thức công bố được xây dựng như một mạng lưới hành trình liên hoàn thay vì tour dài ngày dành cho một đoàn khách cố định. Từ tuyến tổng thể, doanh nghiệp lữ hành thiết kế khoảng 60 tour thành phần, để khách chủ động lựa chọn theo quỹ thời gian và nhu cầu cá nhân.

“Ngay từ đầu, chúng tôi không coi 39 ngày 38 đêm là một tour mà tất cả du khách bắt buộc phải theo từ ngày đầu đến cuối, mà mỗi người có thể đi một ngày, ba ngày, hoặc chín ngày... Khách thích chặng nào có thể lựa chọn chặng đó,” Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NewStar Tour, ông Lương Duy Ngân chia.

Mỗi chặng di chuyển một trải nghiệm

Sản phẩm xuyên Việt độc đáo và gây chú ý bởi cách tổ chức vận hành. Theo phương án đơn vị lữ hành đang xây dựng, hệ thống có 31 điểm dừng, đón khách cố định và 31 xe 45 chỗ chạy theo vòng tròn. Khách có thể tham gia tại một điểm trên tuyến, kết thúc hành trình ở địa phương phù hợp hoặc lưu lại lâu hơn rồi nối tiếp chuyến đi sau.

Cách làm này hướng tới giải quyết một bất tiện quen thuộc của tour truyền thống: khách ở địa phương khác thường phải tự di chuyển đến điểm tập trung, phát sinh thêm chi phí và thời gian trước khi chuyến du lịch thực sự bắt đầu.

Ninh Bình, điểm đến di sản không thể thiếu trong hành trình xuyên Việt. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Với hành trình liên hoàn, theo ông Lương Duy Ngân, doanh nghiệp muốn biến chính quãng đường giữa các điểm đến thành một phần của sản phẩm. Theo đó, thay vì chỉ ngồi xe đi từ A đến B, du khách có thể lựa chọn dừng chân khám phá những địa phương trên tuyến. Người muốn ở Huế thêm vài ngày, chẳng hạn, không nhất thiết phải bỏ toàn bộ hành trình đã đăng ký.

Đổi lại, sự linh hoạt khiến bài toán điều hành phức tạp hơn nhiều. Khách lên xuống ở những điểm khác nhau, số lượng thay đổi theo từng chặng, trong khi phương tiện, khách sạn, nhà hàng và vé tham quan phải được kết nối chính xác.

Đại diện đơn vị tổ chức tour cho biết không đặt điều kiện phải đủ lượng khách tối thiểu mới khởi hành, nhưng để mô hình hoạt động ổn định, năng lực điều hành sẽ là yếu tố quyết định.

“Khó nhất là công tác điều hành, từ phương tiện phải đến đúng giờ, đón đúng giờ, đi đúng tuyến, đồng thời khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và các dịch vụ phải được kết nối chính xác để bảo đảm chất lượng cho khách ở từng chặng,” ông Lương Duy Ngân nói.

Mỗi điểm dừng chân là một trải nghiệm thú vị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đích đến không phải số đếm các vùng đất đã qua

Với sản phẩm tour xuyên Việt 39 ngày, hành trình được thiết kế qua nhiều vùng miền, kết hợp điểm tham quan, di sản, ẩm thực và trải nghiệm đời sống địa phương.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chương trình có các điểm đến như Nha Trang, Dốc Lết, Vũng Rô, Mũi Điện và Tuy Hòa. Chặng cuối, du khách có thể khám phá Nghệ An, Ninh Bình trước khi trở về Hà Nội.

Tuy nhiên, điều ông Lương Duy Ngân nhấn mạnh không phải số tỉnh, thành có thể đi qua trong 39 ngày. Sau chuyến khảo sát thực tế để hoàn thiện sản phẩm, ông cho rằng ngay cả người làm du lịch lâu năm vẫn còn nhiều điều phải khám phá ở Việt Nam, từ cảnh quan đến những không gian văn hóa ít xuất hiện trong các hành trình phổ biến.

Với trải nghiệm của chuyến đi, du khách có thể tự do lựa chọn cách khám phá cảnh quan, văn hóa và nhịp sống của người bản địa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Mục tiêu của hành trình là khách được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, di sản, đời sống cộng đồng và con người tại những vùng đất mình đi qua. Sau một hành trình, điều ở lại phải là cảm xúc chứ không phải con số về số kilomet đã đi,” ông chia sẻ.

Theo ông Lương Duy Ngân, hành trình hiện tại vẫn chưa bao phủ nhiều khu vực như Đông Bắc, Tây Bắc và hệ thống biển đảo. Do đó, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục nghiên cứu kết nối các tuyến phía Bắc, đồng thời phát triển sản phẩm “Cảm xúc Hà Nội” để liên kết những hành trình này với tuyến xuyên Việt.

Nếu kết nối đầy đủ, tổng thời gian khám phá có thể lên tới 70 ngày, nhưng du khách vẫn có thể chia nhỏ để lựa chọn.

Với tour 39 ngày 38 đêm dự kiến có ba mức giá trọn gói dành cho người lớn: 49,999 triệu đồng với khách sạn 3 sao, 63,999 triệu đồng với khách sạn 4 sao và 83,999 triệu đồng với khách sạn 5 sao. Khách cũng có thể lựa chọn tiêu chuẩn lưu trú khác nhau theo từng chặng, thay vì phải sử dụng cùng một hạng khách sạn suốt hành trình.

Sản phẩm dự kiến khởi hành từ ngày 16/11/2026, với mức giá áp dụng theo các điều kiện và giai đoạn được đơn vị lữ hành công bố. Hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ đúng lịch trình, kết nối dịch vụ và bảo đảm trải nghiệm đồng đều khi khách không còn đi cùng một đoàn từ đầu đến cuối.

Nếu giải được bài toán đó, xuyên Việt có thể trở thành hành trình mà du khách không phải chờ đến khi có đủ vài tuần nghỉ phép mới bắt đầu lên đường./.

Một trong số các điểm đến lịch sử trên hành trình xuyên Việt. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Vì sao du lịch thế giới giảm tốc, Việt Nam vẫn có thể ngược dòng? Trong khi khách quốc tế toàn cầu chỉ tăng 0,4% nửa đầu năm 2026, Việt Nam vẫn tăng 14,9%. Khoảng cách này cho thấy những lợi thế riêng của điểm đến, nhưng cũng đặt ra bài toán giữ đà tăng trưởng.