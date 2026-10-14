Việt Nam và Áo thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường kết nối điểm đến

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo ngày 13/10 đã tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam-Áo với chủ đề “Kết nối điểm đến, xây dựng những nhịp cầu”, nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và tăng cường trao đổi khách giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Áo, ông Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh hợp tác du lịch giữa hai nước còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác tương xứng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Áo chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Đây là cơ hội để hai bên củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế và thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua du lịch.

Theo Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, dựa trên lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, các bãi biển, hệ thống hang động và nền ẩm thực phong phú.



Việt Nam cũng nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng du lịch quốc tế, trong đó có 6 lần nhận danh hiệu “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”, 7 lần được trao danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” và 4 lần được vinh danh là “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á.”

Những danh hiệu này phản ánh sức hấp dẫn đa dạng của du lịch Việt Nam, phù hợp với nhu cầu của du khách Áo về các trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa.

Đại sứ cho rằng việc tăng cường kết nối hàng không là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy trao đổi khách. Hiện chưa có đường bay thẳng giữa Vienna và Việt Nam, khiến du khách hai nước thường phải quá cảnh tại các trung tâm hàng không như Frankfurt, Paris, Istanbul hoặc Doha. Việc cải thiện kết nối giao thông sẽ góp phần rút ngắn hành trình, tạo thuận lợi cho du lịch và giao lưu nhân dân.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm giới thiệu những lợi thế của địa phương về lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Theo ông, các sản phẩm kết hợp khám phá thiên nhiên, đi bộ đường dài, tìm hiểu di sản và trải nghiệm đời sống địa phương có nhiều triển vọng thu hút du khách Áo. Thanh Hóa mong muốn tăng cường quảng bá, nghiên cứu nhu cầu thị trường và xây dựng các chương trình du lịch phù hợp.

Theo số liệu được ngành du lịch Việt Nam công bố tại chương trình xúc tiến du lịch ở Vienna năm 2018, Việt Nam đón hơn 18.000 lượt khách Áo trong năm 2017, tăng 8,5% so với năm 2016. Kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển thị trường khách Áo, đồng thời đặt ra yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch.

Bà Tống Thị Thu Hiền, đại diện Tập đoàn FLC tại Liên minh châu Âu (EU) và Đức, nhận định Việt Nam và Áo có nhiều thế mạnh du lịch bổ trợ cho nhau.

Trong khi Áo nổi tiếng với dãy Alps, các thành phố lịch sử, di sản văn hóa và truyền thống âm nhạc, Việt Nam có đường bờ biển dài, các vịnh biển, núi non và nền văn hóa đa dạng của 54 dân tộc. Đây là cơ sở thuận lợi để phát triển các chương trình du lịch hai chiều và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Về phía Áo, bà Ingrid Zimmermann, đại diện Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch, đánh giá Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Áo nhờ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và sự hiếu khách. Bà bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tổ chức du lịch hai nước tận dụng diễn đàn để tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.

Bà Ingrid Zimmermann cho biết du lịch đóng góp khoảng 6,5% GDP của Áo. Năm 2025, nước này đón khoảng 48 triệu lượt khách, với tổng cộng 157 triệu đêm lưu trú; gần 75% số đêm lưu trú đến từ khách quốc tế. Du lịch đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, nhất là tại các vùng nông thôn và miền núi.

Áo hiện triển khai chiến lược du lịch Vision T, hướng tới phát triển bền vững quanh năm, kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm lợi ích của cộng đồng địa phương và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, văn hóa. Trong bối cảnh thị trường châu Á ngày càng có vai trò quan trọng, Áo mong muốn tăng cường hợp tác và trao đổi khách với Việt Nam.

Thúc đẩy du lịch cũng là một trong những nội dung từng được Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Thủ tướng Áo Christian Stocker nhất trí tại cuộc gặp hồi tháng 9/2025, bên lề Khóa họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và địa phương kết nối, hợp tác.

Diễn đàn Du lịch Việt Nam-Áo được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và đối tác hàng không, góp phần quảng bá điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và thúc đẩy hợp tác du lịch song phương trong thời gian tới./.

Doanh nghiệp Áo lạc quan về tiềm năng đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam Trong chuyến thăm bang Vorarlberg (Áo), Đại sứ Việt Nam Vũ Lê Thái Hoàng đã làm việc với lãnh đạo sở tại, nhiều tập đoàn lớn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ và thu hút đầu tư chất lượng cao.

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