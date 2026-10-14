Xã hội

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền tại Huế

Vụ chìm thuyền xảy ra tối 13/10 khi thuyền của ông Nguyễn Ngọc Lân cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc khi đi đánh bắt cá, thì va chạm phương tiện khác, khiến ông Lân mất tích, bà Bắc được người dân cứu.

Mai Trang
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế điều động một canô cùng 12 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế điều động một canô cùng 12 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 14/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết, lực lượng của đơn vị đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1979), nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tại phường Thuận An tối 13/10.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13/10, ông Nguyễn Ngọc Lân cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc, trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, thành phố Huế, sử dụng thuyền gắn máy (Cule) dài khoảng 6m đi đánh bắt cá trên đầm phá.

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân xảy ra va chạm với một phương tiện khác rồi bị chìm. Bà Bắc được người dân ở gần cứu vớt, còn ông Lân mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã điều động một canô cùng 12 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 20 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành phố Huế #Chìm thuyền #Mất tích TP. Huế
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