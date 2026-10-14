Thời tiết ngày 14/10: Hà Nội ngày nắng, TP Hồ Chí Minh chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/10, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, sáng sớm một số nơi có sương mù, đêm có mưa vài nơi.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Hà Nội ngày nắng, Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối có mưa dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra.

Trên biển, ngày và đêm 14/10, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo, ngày và đêm 15/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ sáng sớm đến đêm 14/10, khu vực Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Chiều tối và tối 14/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực

- Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

- Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; tại Đông Bắc Bộ từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, riêng Đông Bắc Bộ có nơi trên 33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Phía Bắc khu vực có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam, từ Quảng Trị đến thành phố Huế, nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Phía Bắc khu vực, từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Gió nhẹ.

- Tại Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió nhẹ.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C. Gió nhẹ./.

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