Chương trình "Xóa Bớt Cho Em" chủ động tìm kiếm và hỗ trợ người bệnh trên cả nước

Ngày 14/10, Chương trình “Xóa Bớt Cho Em” phối hợp với Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Lễ phát động chuỗi chương trình khám tầm soát “Xóa Bớt Cho Em” giai đoạn 2026 - 2027. Đây là hoạt động mở đầu cho giai đoạn chủ động tìm kiếm, khám tầm soát và hỗ trợ điều trị người bệnh tại ba miền Bắc - Trung - Nam, ưu tiên trẻ em, thanh thiếu niên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam; đại diện tổ chức Đoàn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành đoàn trên cả nước cùng đội ngũ y bác sĩ, các đơn vị đồng hành và 12 thí sinh xuất sắc nhất vòng Chung kết Cuộc thi Sao Mai 2026.

Chương trình “Xóa Bớt Cho Em” do Tiến sỹ-Bác sỹ Hoàng Văn Tâm, giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội khởi xướng từ tháng 1/2024. Nguồn lực ban đầu được đóng góp từ lợi nhuận phát hành sách chuyên khoa và sự hỗ trợ của Phòng khám Da liễu & Thẩm mỹ PEMA. Từ tháng 7/2025, Đoàn Thanh niên VTV đã tham gia đồng hành triển khai, giúp kết nối mạng lưới các địa phương và đưa thông tin chương trình đến rộng rãi công chúng.

Toàn cảnh Lễ phát động chuỗi chương trình khám tầm soát “Xóa Bớt Cho Em” giai đoạn 2026 - 2027 (Ảnh: Pv/Vietnam+)

Trong giai đoạn 2024 - 2025, chương trình đã tiếp nhận 248 hồ sơ và điều trị miễn phí cho 40 bệnh nhân với tổng cộng 347 buổi điều trị, cung cấp 153 tuýp thuốc chăm sóc sau laser và hỗ trợ gần 240 triệu đồng chi phí đi lại. Tổng quãng đường đưa đón người bệnh về Hà Nội điều trị đạt gần 300.000 km. Cùng với đó, chương trình đã nhận được sự tham gia của 8 tỉnh đoàn khu vực phía Bắc, 27 nhãn hàng, 6 bác sĩ trực tiếp điều trị và nhiều tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Những kết quả trên là cơ sở để chương trình bước sang giai đoạn mới với phạm vi và phương thức triển khai chủ động hơn.

Theo Tiến sỹ-Bác sỹ Hoàng Văn Tâm, chương trình mang lại cơ hội xóa bỏ vết bớt; giúp các em nhỏ cảm nhận được rằng dù bản thân không may mắn có vết bớt và hoàn cảnh khó khăn không thể điều trị, vẫn luôn có những tổ chức, cá nhân sẵn lòng giúp đỡ. Đây là một ý nghĩa nhân văn rất lớn đi theo các em suốt cuộc đời, giúp các em xây dựng lòng biết ơn và sự tử tế từ chính điều tử tế mà chương trình mang lại.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2027, chương trình thay đổi phương thức hoạt động từ "chờ nhận hồ sơ" sang chủ động tổ chức các đợt khám tầm soát trực tiếp tại địa phương trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Mục tiêu của giai đoạn này là tiếp nhận và tài trợ 100% chi phí điều trị, thuốc men cũng như di chuyển cho 300 bệnh nhân chàm, bớt có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến, chương trình sẽ kết nối 30 bác sĩ da liễu, 6 cơ sở y tế và huy động sự phối hợp của hơn 60 đơn vị, trong đó có hệ thống tổ chức Đoàn các cấp.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, anh Nguyễn Hoài Đảm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên VTV nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên VTV tham gia chương trình nhằm phát huy năng lực truyền thông, kết nối thông tin với hành động, đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với trẻ em yếu thế ở cả vùng sâu, vùng xa lẫn đô thị. Sự phối hợp này cũng là hoạt động cụ thể góp phần thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.